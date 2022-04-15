https://arabic.sputniknews.com/20220415/رصد-حالات-مجهولة-المصدر-لالتهاب-الكبد-الحاد-بين-الأطفال-في-أوروبا-1061246668.html
رصد حالات مجهولة المصدر لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في أوروبا
رصد حالات مجهولة المصدر لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في أوروبا
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها تراقب الوضع عن كثب بعد ظهور التهاب الكبد "مجهول المصدر" والذي ينتشر الآن في المملكة المتحدة وتم تأكيده في أيرلندا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T21:32+0000
2022-04-15T21:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. اكتشفت 74 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد الوخيم مجهول المنشأ لدى الأطفال دون سن العاشرة في المملكة المتحدة بحلول 8 أبريل/ نيسان، بحسب المنظمة.وفي الوقت نفسه، اكتشفت السلطات الصحية في أيلندا خمس حالات على الأقل، كما اكتشفت ثلاث حالات في إسبانيا، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 شهرا و13 عاما.وقالت المنظمة في بيان: "تراقب منظمة الصحة العالمية الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى والمملكة المتحدة والشركاء لحالات ذات ملامح مماثلة".استبعدت الأبحاث المعملية وجود فيروسات التهاب الكبد من النوع "إيه" و"بي" و"سي" و"إي" و"دي"، فيما اكتشف الفيروس التاجي أو الفيروس الغدي في حالات عدة.في غضون ذلك ، لم توصي منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر إلى المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى لديها حالات محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصحة-العالمية-تتعقب-متحورين-جديدين-من-أوميكرون-في-أوروبا-وأفريقيا-1061245954.html
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علوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
رصد حالات مجهولة المصدر لالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في أوروبا
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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها تراقب الوضع عن كثب بعد ظهور التهاب الكبد "مجهول المصدر" والذي ينتشر الآن في المملكة المتحدة وتم تأكيده في أيرلندا وإسبانيا.
موسكو- سبوتنيك
. اكتشفت 74 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد الوخيم مجهول المنشأ لدى الأطفال دون سن العاشرة في المملكة المتحدة بحلول 8 أبريل/ نيسان، بحسب المنظمة.
وفي الوقت نفسه، اكتشفت السلطات الصحية في أيلندا خمس حالات على الأقل، كما اكتشفت ثلاث حالات في إسبانيا، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 شهرا و13 عاما.
وقالت المنظمة في بيان: "تراقب منظمة الصحة العالمية الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء الأخرى والمملكة المتحدة والشركاء لحالات ذات ملامح مماثلة".
استبعدت الأبحاث المعملية وجود فيروسات التهاب
الكبد من النوع "إيه" و"بي" و"سي" و"إي" و"دي"، فيما اكتشف الفيروس التاجي أو الفيروس الغدي في حالات عدة.
في غضون ذلك ، لم توصي منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر إلى المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى لديها حالات محددة.