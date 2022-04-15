https://arabic.sputniknews.com/20220415/فتح-الفلسطينية-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الأقصى-لن-تزيدنا-إلا-إصرارا-على-تحريره-1061225208.html

"فتح" الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريره

"فتح" الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريره

أكدت حركة "فتح" الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على تحرير المسجد الأقصى وفلسطين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T11:27+0000

2022-04-15T11:27+0000

2022-04-15T11:27+0000

المسجد الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

حركة فتح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/39/1025213987_0:233:3552:2231_1920x0_80_0_0_3339793fd205ae1ce124d1098d455421.jpg

ووفقا لبيان أصدرته الحركة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أكدت أنها "لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن".وقال البيان: "كل ما يقوم به الاحتلال يهدف إلى السيطرة على هذا المكان المقدس الذي يخص شعبنا والمسلمين في العالم أجمع"، مشددا على أن الحركة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك تحت شعارات وحجج وأكاذيب لن تنطلي على أحد".واعتبرت الحركة الفلسطينية أن "الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه يستطيع تغيير المعادلات القائمة أو فرض معادلات جديدة"، مشيرة إلى أنها ستبقى "في خط الدفاع الأول مع كل أحرار شعبنا والعالم أجمع، تدافع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية"وأدان البيان ما وصفه بـ "الصمت العربي والإسلامي والدولي على هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وأرضه ومقدساته"، لافتة إلى أن هذا الصمت "يشجع إسرائيل على الاستمرار بغيها وجرائمها التي ترتكبها بشكل يومي".

https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابة-90-فلسطينيا-جراء-اعتداء-الجيش-الإسرائيلي-على-المصلين-في-الأقصى-وتل-أبيب-تعلق-فيديو-وصور-1061212880.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, حركة فتح