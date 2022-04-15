https://arabic.sputniknews.com/20220415/فتح-الفلسطينية-الإجراءات-الإسرائيلية-في-الأقصى-لن-تزيدنا-إلا-إصرارا-على-تحريره-1061225208.html
"فتح" الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريره
"فتح" الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريره
أكدت حركة "فتح" الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على تحرير المسجد الأقصى وفلسطين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:27+0000
2022-04-15T11:27+0000
2022-04-15T11:27+0000
المسجد الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
حركة فتح
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ووفقا لبيان أصدرته الحركة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أكدت أنها "لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن".وقال البيان: "كل ما يقوم به الاحتلال يهدف إلى السيطرة على هذا المكان المقدس الذي يخص شعبنا والمسلمين في العالم أجمع"، مشددا على أن الحركة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك تحت شعارات وحجج وأكاذيب لن تنطلي على أحد".واعتبرت الحركة الفلسطينية أن "الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه يستطيع تغيير المعادلات القائمة أو فرض معادلات جديدة"، مشيرة إلى أنها ستبقى "في خط الدفاع الأول مع كل أحرار شعبنا والعالم أجمع، تدافع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية"وأدان البيان ما وصفه بـ "الصمت العربي والإسلامي والدولي على هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وأرضه ومقدساته"، لافتة إلى أن هذا الصمت "يشجع إسرائيل على الاستمرار بغيها وجرائمها التي ترتكبها بشكل يومي".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابة-90-فلسطينيا-جراء-اعتداء-الجيش-الإسرائيلي-على-المصلين-في-الأقصى-وتل-أبيب-تعلق-فيديو-وصور-1061212880.html
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المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, حركة فتح
"فتح" الفلسطينية: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى لن تزيدنا إلا إصرارا على تحريره
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أكدت حركة "فتح" الفلسطينية أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على تحرير المسجد الأقصى وفلسطين.
ووفقا لبيان أصدرته الحركة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية
، وفا، أكدت أنها "لن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن".
وقال البيان
: "كل ما يقوم به الاحتلال يهدف إلى السيطرة على هذا المكان المقدس الذي يخص شعبنا والمسلمين في العالم أجمع"، مشددا على أن الحركة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك تحت شعارات وحجج وأكاذيب لن تنطلي على أحد".
ولفت إلى أن "هذه الاقتحامات ومحاولات المتطرفين أداء ما يسمى طقوسهم الدينية، كل هذا يتم بموافقة وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحاضنة الحقيقية لهذا التطرف".
واعتبرت الحركة الفلسطينية أن "الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه يستطيع تغيير المعادلات القائمة أو فرض معادلات جديدة"، مشيرة إلى أنها ستبقى "في خط الدفاع الأول مع كل أحرار شعبنا والعالم أجمع، تدافع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية"
وأدان البيان ما وصفه بـ "الصمت العربي
والإسلامي والدولي على هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وأرضه ومقدساته"، لافتة إلى أن هذا الصمت "يشجع إسرائيل على الاستمرار بغيها وجرائمها التي ترتكبها بشكل يومي".