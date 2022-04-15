https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأردن-لإسرائيل-أخرجوا-قواتكم-من-الحرم-المقدسي-فورا-1061213769.html

الأردن لإسرائيل: أخرجوا قواتكم من الحرم المقدسي فورا

الأردن لإسرائيل: أخرجوا قواتكم من الحرم المقدسي فورا

طالبت وزارة الخارجية الأردنية السلطات الإسرائيلية بإخراج قواتها من الحرم المقدسي "فورا". 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T07:19+0000

2022-04-15T07:19+0000

2022-04-15T07:19+0000

أخبار الأردن

أخبار إسرائيل اليوم

المسجد الأقصى

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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد أدانت اقتحام الشرطة والقوات الإسرائيلية الخاصة للمسجد الأقصى، واعتدائهم على المصلين فيه.واعتبر بيان وزارة الخارجية الأردنية عملية الاقتحام انتهاكا صارخا، حيث قال البيان: "إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك /الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يُعّد انتهاكاً صارخاً، وكما أنه تصرفٌ مدانٌ ومرفوض".وحذّر البيان من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابة 90 شخصا، على الأقل، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدى الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وأكدت الوكالة إصابة أكثر من 90 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر، وأعداد المصابين في زيادة مطردة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية نقلهما إلى المستشفى.ولاحقت القوات الإسرائيلية المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما يزال عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.وأطلقت القوات نفسها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، إن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها للسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية تعمل في ظل ظروف صعبة ومجبرة على مواجهة "العناصر العنيفة".

https://arabic.sputniknews.com/20220414/التعبئة-العامة-والحشد-هل-تمنع-الفصائل-الفلسطينية-اقتحام-الأقصى-وتكرار-سيناريو-2021-1061208952.html

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