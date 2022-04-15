https://arabic.sputniknews.com/20220415/وكالة-ألمانية-سيضطر-الألمان-للاستحمام-مرات-أقل-لتوفير-الطاقة-1061235311.html

وكالة ألمانية: سيضطر الألمان للاستحمام مرات أقل لتوفير الطاقة

وكالة ألمانية: سيضطر الألمان للاستحمام مرات أقل لتوفير الطاقة

أعلن رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (BNA)، كلاوس مولر، عن حاجة سكان البلاد للاستحمام مرات أقل لتوفير الطاقة، وفقًا لتقارير "N-TV". 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:17+0000

2022-04-15T14:17+0000

2022-04-15T14:17+0000

اقتصاد

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وبحسب التقرير، في حالة حظر توريد الوقود الروسي، سيكون لدى الدولة احتياطيات كافية حتى نهاية الصيف الحالي أو بداية الخريف، بعد ذلك ستكون منشآت تخزين الغاز الألمانية فارغة تمامًا.وأوضح مولر أنه لتجنب ذلك، يحتاج شعب ألمانيا إلى توفير الطاقة بطريقة جديدة، منها تقليص عدد مرات الاستحمام.قال مسؤول الوكالة الألمانية التي كانت مسؤولة سابقًا عن التصديق على خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2": "السؤال عما إذا كنت لا تزال بحاجة إلى الاستحمام بماء ساخن سبع مرات في الأسبوع يجب أن يُطرح مرة أخرى بشكل ذاتي".في وقت سابق، تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، بتعليم سكان البلاد كيفية توفير الطاقة، مقترحًا استبدال السيارات بالدراجات أو القطارات.وفقًا لتوقعات المعاهد البحثية الخمسة في البلاد، سيؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من روسيا إلى أزمة اقتصادية في ألمانيا وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم.

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اقتصاد