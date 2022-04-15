https://arabic.sputniknews.com/20220415/-بينيت-يجري-تقييما-للوضع-في-المسجد-الأقصى-بعد-اقتحام-الشرطة-الإسرائيلية-باحاته-1061215460.html

بينيت يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى... بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحاته

بينيت يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى... بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحاته

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، تقييما للوضع في المسجد الأقصى المبارك، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين باحات المسجد. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T07:51+0000

2022-04-15T07:51+0000

2022-04-15T07:51+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

المسجد الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049031784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9322129843e6d8477a932b51000232af.jpg

ونشر بينيت تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه يجري، في هذه الآونة، تقييما للوضع في المسجد الأقصى، بمشاركة وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ومفوض الشرطة وقائد شرطة الحدود.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتلقى آخر المستجدات حول الأحداث في المسجد الأقصى، بالتوازي مع زيارته للوحدة السرية لشرطة الحدود، واحتفل مع قيادتها وقواتها بـ"عيد الفصح" اليهودي.وشدد رئيس الوزراء على أن بلاده "تعمل على تهدئة الخواطر في المسجد الأقصى وفي باقي أنحاء إسرائيل، وإلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع أعداد المصابين بين صفوف الفلسطينيين إلى 152 شخصا، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أداء الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وأكدت الوكالة إصابة أكثر من 152 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر، وأعداد المصابين في زيادة مطردة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية نقلهما إلى المستشفى.وبدورها، أسرعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس في إقامة مستشفى ميداني داخل المسجد الأقصى، مؤكدة أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 152 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، وتركزت معظم الإصابات في المناطق العلوية من الجسم.ولاحقت القوات الإسرائيلية المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما يزال عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.وأطلقت القوات نفسها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى