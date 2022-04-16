https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-23-ألف-جندي-أوكراني---1061272326.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:49+0000
2022-04-16T17:49+0000
2022-04-16T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304853_85:0:3726:2048_1920x0_80_0_0_39c0dfd4a4b40e48c155c55b0a38b37c.jpg
وأكد كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة.وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.وأضاف كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في الجو على بعد 15 كيلومترا جنوب بلدة إيزيوم.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304853_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_64cb7acc30935c469721cf9fc3a4dc3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني
17:49 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.
"اليوم، تبلغ الخسائر (الأوكرانية) التي لا يمكن تعويضها 23367 شخصا. سننشر قريبًا بيانات مفصلة عن خسائرهم، والتي تكشف مكان الوفاة وأماكن دفن القتلى (من القوات الأوكرانية)".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير مصنعين حربيين في كييف
ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
"دمرت الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة التي يتم إطلاقها من الجو مبنى مصنع للمدرعات في كييف وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولاييف".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأضاف كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في الجو على بعد 15 كيلومترا جنوب بلدة إيزيوم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.