https://arabic.sputniknews.com/20220416/زهرة-غامضة-تظهر-في-الأنديز-بعد-40-عاما-على-انقراضها-فيديو--1061266353.html
زهرة غامضة تظهر في "الأنديز" بعد 40 عاما على انقراضها... فيديو
زهرة غامضة تظهر في "الأنديز" بعد 40 عاما على انقراضها... فيديو
عثر العلماء على زهرة كانت قد اختفت قبل أكثر من 40 عاما، حيث اعتقد الباحثون أنها انقرضت إلى الأبد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:04+0000
2022-04-16T15:04+0000
2022-04-16T15:04+0000
علوم
مجتمع
نادي الفيديو
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ورصد باحثون وعلماء أحياء زهرة "Gasteranthus extinctus"، بعد اختفائها قبل 40 عاما، في سفوح جبال الأنديز، حيث عثروا عليها في مناطق صغيرة من الغابات بمنطقة سنتينيلا في الإكوادور، بعد 40 عاما تقريبا على رؤيتها آخر مرة.وبحسب "theguardian" بدأ علماء، الصيف الماضي، عملية بحث بالاستعانة بالأقمار الصناعية، بهدف تحديد مناطق انتشار الغابات المطيرة السليمة في المنطقة.واستطاع الباحثون، بحسب الوقة البحثية المنشورة في مجلة "PhytoKeys" العلمية، رصد النبات مع الساعات الأولى من عملية البحث، حيث تتميز الزهرة ببتلاتها البرتقالية الجميلة، عن طريق الاستعانة بالأوصاف المسجلة وبعض الصور القديمة وعينات من الأعشاب المجففة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الجرم-الأحمر-الوحش-اكتشاف-ثقب-أسود-نادر-جدا-يعود-إلى-فجر-الكون-فيديو--1061263985.html
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سبوتنيك عربي
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علوم, مجتمع, نادي الفيديو
زهرة غامضة تظهر في "الأنديز" بعد 40 عاما على انقراضها... فيديو
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عثر العلماء على زهرة كانت قد اختفت قبل أكثر من 40 عاما، حيث اعتقد الباحثون أنها انقرضت إلى الأبد.
ورصد باحثون وعلماء أحياء زهرة "Gasteranthus extinctus"، بعد اختفائها قبل 40 عاما، في سفوح جبال الأنديز، حيث عثروا عليها في مناطق صغيرة من الغابات بمنطقة سنتينيلا في الإكوادور، بعد 40 عاما تقريبا على رؤيتها آخر مرة.
وتسببت عمليات قطع الأشجار والغابات غربي الأكوادور بأواخر القرن العشرين باختفاء وانقراض عدد من النباتات، من ضمنها هذه الزهرة.
وبحسب "theguardian" بدأ علماء،
الصيف الماضي، عملية بحث بالاستعانة بالأقمار الصناعية، بهدف تحديد مناطق انتشار الغابات المطيرة السليمة في المنطقة.
"تعتبر سنتينيلا مكانا أسطوريا بالنسبة لعلماء النباتات الاستوائية... ولم يقم أحد سابقة بمراجعة واقع المنطقة، ولم يتم تأكيد حقيقة إزالة الغابات أو انقراض النباتات".
نغل بيتمن
باحث مشارك في الدراسة
واستطاع الباحثون، بحسب الوقة البحثية المنشورة في مجلة "PhytoKeys" العلمية
، رصد النبات مع الساعات الأولى من عملية البحث، حيث تتميز الزهرة ببتلاتها البرتقالية الجميلة، عن طريق الاستعانة بالأوصاف المسجلة وبعض الصور القديمة وعينات من الأعشاب المجففة.