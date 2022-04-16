https://arabic.sputniknews.com/20220416/قرقاش-يتحدث-عن-تطورات-مهمة-في-المنطقة-ونهاية-عالم-القطب-الأوحد-1061249790.html
قرقاش يتحدث عن تطورات مهمة في المنطقة ونهاية عالم "القطب الأوحد"
قرقاش يتحدث عن تطورات مهمة في المنطقة ونهاية عالم "القطب الأوحد"
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن النظام الدولي في العالم يشهد تغيرات جوهرية، متوقعا انتهاء عالم "القطب الأوحد" في المرحلة المقبلة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:54+0000
2022-04-16T06:54+0000
2022-04-16T06:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك في محاضرة ألقاها تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات".وأضاف قرقاش أن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.وأكد الحاجة إلى مزيد من المنصات الإقليمية للتعاون والحوار بين دول المنطقة تشمل تركيا وإيران تقوم على مبدأ نبذ العنف واحترام سيادة الدول.وتابع "يجب فتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول".وشدد على أن الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران.وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية في"ميكانيزمات" النظام الدولي فإن منطقتنا كذلك تشهد تغيرات وتطورات مهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/قرقاش-يكشف-نهج-الإمارات-في-التعامل-مع-أزمة-تاريخية-كبرى-تهدد-بتداعيات-استثنائية-تطال-كل-الدول-1059795247.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قرقاش يتحدث عن تطورات مهمة في المنطقة ونهاية عالم "القطب الأوحد"
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن النظام الدولي في العالم يشهد تغيرات جوهرية، متوقعا انتهاء عالم "القطب الأوحد" في المرحلة المقبلة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية
، جاء ذلك في محاضرة ألقاها تحت عنوان "الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات".
وأضاف قرقاش أن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من المنصات الإقليمية للتعاون والحوار بين دول المنطقة تشمل تركيا
وإيران
تقوم على مبدأ نبذ العنف واحترام سيادة الدول.
وتابع "يجب فتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول".
وشدد على أن الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران.
وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية في"ميكانيزمات" النظام الدولي فإن منطقتنا كذلك تشهد تغيرات وتطورات مهمة.
كما أشار قرقاش
إلى أنه بات من المتعارف عليه أن النظام الدولي هو نظام متعدد القطبية في المرحلة المقبلة بمعنى أنه نظام لا يتحكم به بلد بعينه ومن المتوقع أن يستمر مستقبلا حسب القراءات العديدة للنظام السياسي العالمي.