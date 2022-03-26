قرقاش: هجمات "أنصار الله" على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي
© AFP 2022 / -الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / -
صرح المستشار الرئاسي الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، إن "الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية استمرار للنهج الذي يرفض إنهاء الحرب، ويسعى لتقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار".
كما اعتبر قرقاش في تغريدات له على "تويتر" "هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي".
ومضى قائلا إن "الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي".
الهجمات الحوثية الارهابية علي المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار لنهج هذه المليشيات الذي يرفض انهاء الحرب ويسعى الي تقويض مبادرات وقف اطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل ارهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين امام المنطقة و المجتمع الدولي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 26, 2022
ولفت قرقاش في تغريدة أخرى له إلى وقوف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء، مشيرا إلى أن "عبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا (دولة الإمارات والسعودية)" صهرتها تحديات مشتركة لتصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار".
وشدد على أن الإمارات والسعودية تستمران معا في "التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك".
تقف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة اكبر من اي مفردة او شعار، وسنستمر معا في التصدي للتحديات لنضمن امننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 26, 2022
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة العربية السعودية، واصفة تلك الهجمات بأنها تستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات دون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره.
وقال البيان: "إن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين".
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم "لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، داعيا إلى "دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية".
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.