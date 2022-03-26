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https://arabic.sputniknews.com/20220326/قرقاش-هجمات-أنصار-الله-على-السعودية-إرهاب-يكشف-وجهها-الحقيقي-1060490317.html
قرقاش: هجمات "أنصار الله" على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي
قرقاش: هجمات "أنصار الله" على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي
صرح المستشار الرئاسي الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، إن "الهجمات الحوثية ‏الإرهابية على السعودية استمرار للنهج الذي يرفض إنهاء... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:27+0000
2022-03-26T13:27+0000
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كما اعتبر قرقاش في تغريدات له على "تويتر" "هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي".ومضى قائلا إن "الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي".ولفت قرقاش في تغريدة أخرى له إلى وقوف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء، مشيرا إلى أن "عبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا (دولة الإمارات والسعودية)" صهرتها تحديات مشتركة لتصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار".وشدد على أن الإمارات والسعودية تستمران معا في "التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة العربية السعودية، واصفة تلك الهجمات بأنها تستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات دون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره.وقال البيان: "إن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين".وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم "لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، داعيا إلى "دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية".ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/قرقاش-حضور-الإمارات-اجتماعات-العقبة-تأكيد-لدورها-الفعال-في-مكافحة-الإرهاب-1060469457.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية, أنصار الله, العالم العربي

قرقاش: هجمات "أنصار الله" على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي

13:27 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / -الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / -
صرح المستشار الرئاسي الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، إن "الهجمات الحوثية ‏الإرهابية على السعودية استمرار للنهج الذي يرفض إنهاء الحرب، ويسعى لتقويض مبادرات ‏وقف إطلاق النار والحوار".‏
كما اعتبر قرقاش في تغريدات له على "تويتر" "هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية إرهاب يكشف وجهها الحقيقي".
ومضى قائلا إن "الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي".
ولفت قرقاش في تغريدة أخرى له إلى وقوف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء، مشيرا إلى أن "عبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا (دولة الإمارات والسعودية)" صهرتها تحديات مشتركة لتصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار".
وشدد على أن الإمارات والسعودية تستمران معا في "التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات الأخيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على المملكة العربية السعودية، واصفة تلك الهجمات بأنها تستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية الحيوية في عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية، من خلال صواريخ باليستية وطائرات دون طيار مفخخة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها و تدميره.
وقال البيان: "إن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين السافر للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
قرقاش: حضور الإمارات اجتماعات العقبة تأكيد لدورها الفعال في مكافحة الإرهاب
أمس, 21:18 GMT
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم "لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، داعيا إلى "دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية".
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
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