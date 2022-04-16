https://arabic.sputniknews.com/20220416/محافظ-طهران-مسيرات-يوم-القدس-العالمي-ستقام-بكل-عظمة-وشموخ-1061271204.html
محافظ طهران: مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ
محافظ طهران: مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ
قال محافظ طهران محسن منصوري، اليوم السبت، إن مراسم إحياء يوم القدس العالمي (الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك سنويا)، ستقام هذا العالم بكل عظمة شموخ. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:37+0000
2022-04-16T17:37+0000
2022-04-16T17:37+0000
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تلك المراسم السنوية ستقام بما يليق ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين.وجاءت تصريحات منصوري خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة مكافحة كورونا بطهران، والتي أشار خلالها إلى خلفية التطورات الإقليمية وتعليمات قائد الثورة الإسلامية، المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأنه سيتم هذا العام إحياء مراسم يوم القدس العالمي على أن تنظم على أثره المسيرات الحماسية.ودعا محسن منصوري الجهات المعنية إلى وضع خطط مناسبة لإقامة هذه المراسم السنوية بكل عظمة وشموخ، مع ضرورة الاهتمام بالتعليمات الصحية والتقاليد الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.وفي سياق متصل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.وشدد خطيب زادة على أن مشاهد العنف الأخيرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا، معربا عن إدانة إيران لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الإيرانية-على-المسلمين-الهبة-لنصرة-فلسطين-1061267933.html
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إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
محافظ طهران: مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ
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قال محافظ طهران محسن منصوري، اليوم السبت، إن مراسم إحياء يوم القدس العالمي (الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك سنويا)، ستقام هذا العالم بكل عظمة شموخ.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم السبت، بأن تلك المراسم السنوية ستقام بما يليق ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين.
وجاءت تصريحات منصوري خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة مكافحة كورونا بطهران، والتي أشار خلالها إلى خلفية التطورات الإقليمية وتعليمات قائد الثورة الإسلامية، المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأنه سيتم هذا العام إحياء مراسم يوم القدس العالمي
على أن تنظم على أثره المسيرات الحماسية.
ودعا محسن منصوري الجهات المعنية إلى وضع خطط مناسبة لإقامة هذه المراسم السنوية بكل عظمة وشموخ، مع ضرورة الاهتمام بالتعليمات الصحية والتقاليد الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.
وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية
.
ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.
وشدد خطيب زادة على أن مشاهد العنف الأخيرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا، معربا عن إدانة إيران لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.