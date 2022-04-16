https://arabic.sputniknews.com/20220416/محمد-بن-سلمان-يهنئ-شهباز-شريف-بتولي-منصبه-ويؤكد-دعم-بلاده-لإسلام-أباد-1061269011.html
محمد بن سلمان يهنئ شهباز شريف بتولي منصبه ويؤكد دعم بلاده لإسلام آباد
محمد بن سلمان يهنئ شهباز شريف بتولي منصبه ويؤكد دعم بلاده لإسلام آباد
هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم السبت، بتولي مهام منصبه، مؤكدا على دعم الرياض لإسلام أباد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:32+0000
2022-04-16T16:32+0000
2022-04-16T16:34+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053664360_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_562061baae87a6a68000699bd9fe65e5.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان عبر خلاله عن تهنئته لشريف "بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني"، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وأكد ولي العهد السعودي "حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة".كما جرى خلال الاتصال: "التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات".من جانبه، أعرب شهباز شريف "عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة".والأربعاء الماضي، وجه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.وكان رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، أعلن يوم الاثنين الماضي، انتخاب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض شهباز شريف، رئيسا للوزراء.وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي صوت نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب "الإنصاف".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/شهباز-شريف-يأمر-بالإسراع-في-معالجة-الركود-الاقتصادي-الذي-خلفه-عمران-خان-1061233336.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053664360_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_1ebdb65e45608d39a843456c6fcde0cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
محمد بن سلمان يهنئ شهباز شريف بتولي منصبه ويؤكد دعم بلاده لإسلام آباد
16:32 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم السبت، بتولي مهام منصبه، مؤكدا على دعم الرياض لإسلام أباد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان عبر خلاله عن تهنئته لشريف "بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني"، على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
).
وأكد ولي العهد السعودي "حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة".
كما جرى خلال الاتصال: "التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات".
من جانبه، أعرب شهباز شريف "عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة".
والأربعاء الماضي، وجه ملك السعودية
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
وكان رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، أعلن يوم الاثنين الماضي، انتخاب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض شهباز شريف
، رئيسا للوزراء.
وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي صوت نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب "الإنصاف".