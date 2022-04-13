https://arabic.sputniknews.com/20220413/الملك-سلمان-يوجه-رسالة-لرئيس-وزراء-باكستان-الجديد-شهباز-شريف-1061148960.html
الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف
الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف بمناسبة أداء اليمن الدستورية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:36+0000
2022-04-13T09:36+0000
2022-04-13T09:36+0000
العالم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102165_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5632d6b2a95fb66e1d426d7f71016e4a.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، يوم الاثنين الفائت، انتخاب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض شهباز شريف، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب "الإنصاف".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الكرملين-بوتين-يهنئ-شهباز-شريف-بتوليه-رئاسة-الوزراء-في-باكستان---1061126526.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102165_33:0:1158:844_1920x0_80_0_0_62407897055e5c8d0893a06b23608314.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, السعودية
الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف
تابعنا عبر
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف بمناسبة أداء اليمن الدستورية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد
، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، يوم الاثنين الفائت، انتخاب رئيس حزب الرابطة
الإسلامية المعارض شهباز شريف، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء
حزب "الإنصاف".