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https://arabic.sputniknews.com/20220413/الملك-سلمان-يوجه-رسالة-لرئيس-وزراء-باكستان-الجديد-شهباز-شريف-1061148960.html
الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف
الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف بمناسبة أداء اليمن الدستورية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:36+0000
2022-04-13T09:36+0000
العالم
السعودية
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، يوم الاثنين الفائت، انتخاب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض شهباز شريف، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب "الإنصاف".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الكرملين-بوتين-يهنئ-شهباز-شريف-بتوليه-رئاسة-الوزراء-في-باكستان---1061126526.html
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العالم, السعودية

الملك سلمان يوجه رسالة لرئيس وزراء باكستان الجديد شهباز شريف

09:36 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Press Information Department رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022.
رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Press Information Department
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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف بمناسبة أداء اليمن الدستورية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد، الذي تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني إياز صادق، يوم الاثنين الفائت، انتخاب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض شهباز شريف، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
الكرملين: بوتين يهنئ شهباز شريف بتوليه رئاسة الوزراء في باكستان
أمس, 15:11 GMT
وحصل شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب "الإنصاف".
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