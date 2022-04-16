https://arabic.sputniknews.com/20220416/مسؤول-أمريكي-واشنطن-قلقة-من-نفاذ-ذخيرة-الجيش-الأوكراني-1061273072.html
مسؤول أمريكي: واشنطن قلقة من نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني
مسؤول أمريكي: واشنطن قلقة من نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني
نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن الولايات المتحدة قلقة من أن الذخيرة المتوفرة لدى الجيش الأوكراني ستنفذ قريبا، على الرغم من الإمدادات الأمريكية... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T18:25+0000
2022-04-16T18:25+0000
2022-04-16T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
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وبحسب المقال المنشور في "سي إن إن"، فإن واشنطن تتوقع اندلاع قتال عنيف على الأرض الأوكرانية في الأيام المقبلة، حيث سيواجه الجيش الأوكراني قريبًا نقصًا حادا في الذخيرة.ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي، قوله: "هناك قلق متزايد بشأن الحاجة إلى الحصول على المزيد من الذخيرة - وخاصة ذخيرة المدفعية - للقوات الأوكرانية بشكل أسرع حيث من المتوقع أن تبدأ معارك برية شديدة ضد الوحدات الروسية في الأيام المقبلة"، بحسب المزاعم.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "خلال بعض العمليات القتالة العنيفة في وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية ما يصل إلى الآلاف من قذائف المدفعية في يوم واحد".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-23-ألف-جندي-أوكراني---1061272326.html
https://arabic.sputniknews.com/20220416/بوشلين-القوميون-الأوكرانيون-الرافضون-للاستسلام-في-ماريوبول-نهايتهم-التدمير-1061262382.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض
مسؤول أمريكي: واشنطن قلقة من نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني
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نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن الولايات المتحدة قلقة من أن الذخيرة المتوفرة لدى الجيش الأوكراني ستنفذ قريبا، على الرغم من الإمدادات الأمريكية المتواصلة لكييف.
وبحسب المقال المنشور في "سي إن إن"، فإن واشنطن تتوقع اندلاع قتال عنيف على الأرض الأوكرانية في الأيام المقبلة، حيث سيواجه الجيش الأوكراني قريبًا نقصًا حادا في الذخيرة.
ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي، قوله: "هناك قلق متزايد بشأن الحاجة إلى الحصول على المزيد من الذخيرة - وخاصة ذخيرة المدفعية - للقوات الأوكرانية بشكل أسرع حيث من المتوقع أن تبدأ معارك برية شديدة ضد الوحدات الروسية في الأيام المقبلة"، بحسب المزاعم.
وبين التقرير أن كمية الأسلحة التي ترسلها واشنطن والتي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأسبوع، المتمثلة "بشحن 18 مدفع هاوتزر بقطر 155 ملم و40 ألف طلقة مدفعية إلى أوكرانيا .. يمكن استهلاكها في غضون عدة أيام، ما يزيد من احتمالية نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه
"خلال بعض العمليات القتالة العنيفة في وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية ما يصل إلى الآلاف من قذائف المدفعية في يوم واحد".
وزعم المسؤول الأمريكي أنه، "تعتقد الولايات المتحدة أن استراتيجية روسيا المحتملة تتمثل في نقل الأسلحة والقوات إلى شرق أوكرانيا من مواقعها الحالية شمالًا، ثم تطويق القوات الأوكرانية الموجودة هناك وعزلها"، بحسب ادعاءاته.
ونوه التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، "يجريان مكالمات هاتفية يومية مع نظرائهم في المنطقة لحثهم على توريد المزيد من الأسلحة والإمدادات إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/ شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.