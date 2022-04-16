https://arabic.sputniknews.com/20220416/وزير-الدفاع-التركي-يؤكد-أهمية-إعلان-وقف-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-بأسرع-وقت-1061252125.html

وزير الدفاع التركي يؤكد أهمية إعلان وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت

وزير الدفاع التركي يؤكد أهمية إعلان وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أهمية وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت، وتأمين تحرك السفن التركية... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T08:32+0000

2022-04-16T08:32+0000

2022-04-16T08:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار تركيا اليوم

خلوصي أكار

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار أكد خلال الاتصال على "أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وتأمين وصول السفن التجارية التركية بأمان إلى تركيا".كما شدد وزير الدفاع التركي، بحسب البيان، على ضرورة إجلاء المدنيين والأتراك عبر البحر والبر من أوكرانيا.وكانت إسطنبول استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/دبلوماسي-تركيا-من-أكثر-الدول-نشاطا-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060996870.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, خلوصي أكار