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الفريق شنقريحة: هناك أطراف مأجورة خائنة تحاول زرع الفتنة بين الشعب والجيش بالجزائر
الفريق شنقريحة: هناك أطراف مأجورة خائنة تحاول زرع الفتنة بين الشعب والجيش بالجزائر
اتهم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري أطرافا، لم يُسمِّها، بأنها مأجورة خانت وطنها وتحاول زرع الفتنة بين الشعب والجيش في بلاده. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:36+0000
2022-04-17T06:36+0000
الجزائر
أخبار الجيش الجزائري
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جاء ذلك في كلمة لشنقريحة بمناسبة زيارته للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.قال الفريق الجزائري إن هناك حملات مسعورة تتعرض لها بلاده، معتبرا أن المتمعن يدرك خبث نوايا ودناءة أهداف "وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم".وأكد أن محاولة زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعب وجيشه، عبارة عن "أوهام وتخيلات لن تتحقق على أرض الشهداء".هذا وقام رئيس أركان الجيش الجزائري بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملياتي، ببرج باجي مختار.وذكر بيان لوزارة الدفاع أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة العليا للجيش، على الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحداتها المرابطة بهذه الناحية الهامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئيس-الجزائري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بأمير-قطر-ويبحثان-الوضع-في-المسجد-الأقصى-1061275687.html
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الجزائر, أخبار الجيش الجزائري

الفريق شنقريحة: هناك أطراف مأجورة خائنة تحاول زرع الفتنة بين الشعب والجيش بالجزائر

06:36 GMT 17.04.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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اتهم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري أطرافا، لم يُسمِّها، بأنها مأجورة خانت وطنها وتحاول زرع الفتنة بين الشعب والجيش في بلاده.
جاء ذلك في كلمة لشنقريحة بمناسبة زيارته للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
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قال الفريق الجزائري إن هناك حملات مسعورة تتعرض لها بلاده، معتبرا أن المتمعن يدرك خبث نوايا ودناءة أهداف "وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم".
وأكد أن محاولة زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعب وجيشه، عبارة عن "أوهام وتخيلات لن تتحقق على أرض الشهداء".
هذا وقام رئيس أركان الجيش الجزائري بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملياتي، ببرج باجي مختار.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة العليا للجيش، على الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحداتها المرابطة بهذه الناحية الهامة.
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