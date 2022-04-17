https://arabic.sputniknews.com/20220417/تراجع-نسبة-البريطانيين-المؤيدين-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061290122.html
تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات المفروضة على روسيا
تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات المفروضة على روسيا
انخفضت نسبة المواطنين البريطانيين الداعمين للعقوبات المناهضة لروسيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وغلاء المعيشة اليومية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:18+0000
2022-04-17T11:18+0000
2022-04-17T11:18+0000
روسيا
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ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن 36% فقط من البريطانيين يؤيدون القيود المفروضة على روسيا، في حين كانت النسبة في السابق 50%.وأشارت الصحيفة إلى أن الاستبيان أجرته وكالة "ريدفيلد وويلسون"، في 13 أبريل/نيسان الحالي.وقالت الصحيفة إن غالبية المستطلعين ليسوا مستعدين لدفع المزيد من الأموال مقابل الوقود الذي تزيد أسعاره يوم بعد يوم.ولفتت إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع قالوا إن وضعهم المالي قد تدهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-وكالة-سبوتنيك-1060685484.html
https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-يؤكد-مواصلة-بريطانيا-دعم-أوكرانيا-وتصعيد-العقوبات-ضد-روسيا-1060784942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات المفروضة على روسيا
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انخفضت نسبة المواطنين البريطانيين الداعمين للعقوبات المناهضة لروسيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وغلاء المعيشة اليومية.
ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن 36% فقط من البريطانيين يؤيدون القيود المفروضة على روسيا، في حين كانت النسبة في السابق 50%.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستبيان أجرته وكالة "ريدفيلد وويلسون"، في 13 أبريل/نيسان الحالي.
وقالت الصحيفة إن غالبية المستطلعين ليسوا مستعدين لدفع المزيد من الأموال مقابل الوقود الذي تزيد أسعاره يوم بعد يوم.
ولفتت إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع قالوا إن وضعهم المالي قد تدهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.