https://arabic.sputniknews.com/20220417/سفراء-الدول-العربية-بالخرطوم-يدعمون-مبادرة-الجبهة-الثورية-لحل-الأزمة-السودانية-1061292273.html
سفراء الدول العربية بالخرطوم يدعمون مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية
سفراء الدول العربية بالخرطوم يدعمون مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية
رحب سفراء الدول العربية في الخرطوم بالمبادرة التي أطلقتها "الجبهة الثورية" التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية، التي يشهدها السودان. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:19+0000
2022-04-17T12:19+0000
2022-04-17T12:19+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد في خبر عن المبادرة، مشيرة إلى أن سفراء وممثلو الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم، أكدوا دعمها للمبادرة.والتقى الهادي إدريس، رئيس قيادة الجبهة الثورية، بعدد من سفراء وممثلي الدول العربية بالخرطوم لمناقشة المبادرة.وترأس إدريس وفد الجبهة الثورية بينما ضم اللقاء سفراء وممثلي الدول العربية وأبرزهم السعودية والإمارات ومصر وقطر والجزائر وفلسطين واليمن والمغرب والبحرين وموريتانيا والعراق.وخلال اللقاء قدمت الجبهة الثورية تفاصيل عن مبادرتها لإنهاء الأزمة في السودان، كما تضمن اللقاء توضيحا بشأن لقاءاتها مع القوى المدنية والعسكريين.ودعت الجبهة الثورية إلى دعم الحوار الذي من المقرر انطلاقه قريبا بهدف بحث سبل إنهاء الأزمة التي يشهدها السودان في الوقت الحالي.ومنذ قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، يواجه السودان أزمة سياسية واسعة، وتكرر الحديث عن المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية لحلها خلال الأشهر الماضية.وكان آخرها، أمس السبت، عندما أعرب البرهان استعداده لتسليم سلطة البلاد إذا تم إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/البرهان-يعلن-استعداده-تسليم-السلطة-في-السودان-1061253477.html
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخرطوم-ترحب-بإعلان-قيادة-جنوب-السودان-تشكيل-القيادة-الموحدة-للقوات-النظامية-1061197218.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
سفراء الدول العربية بالخرطوم يدعمون مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية
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رحب سفراء الدول العربية في الخرطوم بالمبادرة التي أطلقتها "الجبهة الثورية" التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية، التي يشهدها السودان.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد في خبر عن المبادرة
، مشيرة إلى أن سفراء وممثلو الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم، أكدوا دعمها للمبادرة.
والتقى الهادي إدريس، رئيس قيادة الجبهة الثورية، بعدد من سفراء وممثلي الدول العربية بالخرطوم لمناقشة المبادرة.
وترأس إدريس وفد الجبهة الثورية بينما ضم اللقاء سفراء وممثلي الدول العربية وأبرزهم السعودية والإمارات ومصر وقطر والجزائر وفلسطين واليمن والمغرب والبحرين وموريتانيا والعراق.
وخلال اللقاء قدمت الجبهة الثورية تفاصيل عن مبادرتها لإنهاء الأزمة في السودان
، كما تضمن اللقاء توضيحا بشأن لقاءاتها مع القوى المدنية والعسكريين.
ودعت الجبهة الثورية إلى دعم الحوار الذي من المقرر انطلاقه قريبا بهدف بحث سبل إنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
في الوقت الحالي.
ومنذ قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، يواجه السودان أزمة سياسية واسعة، وتكرر الحديث عن المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية لحلها خلال الأشهر الماضية.
وكان آخرها، أمس السبت، عندما أعرب البرهان استعداده لتسليم سلطة البلاد
إذا تم إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية.