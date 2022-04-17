https://arabic.sputniknews.com/20220417/واتسآب-بصدد-إضافة-ميزة-طال-انتظارها-1061284782.html
"واتسآب" بصدد إضافة ميزة طال انتظارها
"واتسآب" بصدد إضافة ميزة طال انتظارها
يقترب تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" من طرح ميزة منتظرة منذ فترة طويلة، تندرج تحت خصوصية مستخدميه. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:00+0000
2022-04-17T09:00+0000
2022-04-17T09:00+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048408837_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_66503f4912fffc4829385b1940a57a7d.jpg
ويختبر تطبيق "واتسآب" في أحدث إصدار تجريبي على هواتف "آيفون" (22.9.0.70) إضافة ميزة السماح لمستخدميه بالحد من رؤية جهات اتصال محددة لحالة "آخر ظهور" لهم على التطبيق، وفقا موقع "وابيتاإنفو" المعني بطرح أحدث أخبار تطبيق الدردشة الشهير.وتساعد حالة "آخر ظهور" مستخدمي "واتسآب" في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تكون جهات الاتصال الخاصة بهم شاهدت رسائلهم، حتى لو أوقفوا تشغيل الإيصالات بالقراءة.وفي الماضي، كان "واتسآب" يسمح لمسخدميه بتعطيل ميزة "آخر ظهور" تماما، لكن لم يكن لديهم القدرة على منع أفراد معينين من رؤية هذه الحالة.ومع الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمين من إضافة أي جهات اتصال إلى قائمة عدم رؤية حالة "آخر ظهور" لهم، لكن سيمنعهم التطبيق أيضا من رؤية حالتهم في المقابل.ومن المتوقع أن تتوافر الميزة الجديدة رسميا على "واتسآب" خلال الفترة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/واتسآب-يختبر-مجتمعات-تحول-كبير-في-تطبيق-المراسلة-الشهير-1061261534.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048408837_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1fde773567192a05e7003656c5a1da20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
"واتسآب" بصدد إضافة ميزة طال انتظارها
تابعنا عبر
يقترب تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" من طرح ميزة منتظرة منذ فترة طويلة، تندرج تحت خصوصية مستخدميه.
ويختبر تطبيق "واتسآب" في أحدث إصدار تجريبي على هواتف "آيفون" (22.9.0.70) إضافة ميزة السماح لمستخدميه بالحد من رؤية جهات اتصال محددة لحالة "آخر ظهور" لهم على التطبيق، وفقا موقع "وابيتاإنفو"
المعني بطرح أحدث أخبار تطبيق الدردشة الشهير.
وتساعد حالة "آخر ظهور" مستخدمي "واتسآب" في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تكون جهات الاتصال الخاصة بهم شاهدت رسائلهم، حتى لو أوقفوا تشغيل الإيصالات بالقراءة.
وفي الماضي، كان "واتسآب" يسمح لمسخدميه بتعطيل ميزة "آخر ظهور" تماما، لكن لم يكن لديهم القدرة على منع أفراد معينين من رؤية هذه الحالة.
ومع الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمين من إضافة أي جهات اتصال إلى قائمة عدم رؤية حالة "آخر ظهور" لهم، لكن سيمنعهم التطبيق أيضا من رؤية حالتهم في المقابل.
ومن المتوقع أن تتوافر الميزة الجديدة رسميا على "واتسآب" خلال الفترة المقبلة.