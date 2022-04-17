عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/7--مشروبات-تساعد-مريض-السكري-على-الصيام-بأمان-1061312115.html
7 مشروبات تساعد مريض السكري على الصيام بأمان
7 مشروبات تساعد مريض السكري على الصيام بأمان
يستعين مرضى السكري، الذين سمح لهم أطبائهم بصيام رمضان، بأنظمة غذائية لتجنب المخاطر المحتملة خلال نهار رمضان، وتعتبر المشروبات من بين أبرز مكونات هذه الأنظمة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:51+0000
2022-04-17T21:51+0000
رمضان
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047941730_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0053f5ddb88194a5bd8d9bb141325d2a.jpg
عرض موقع الكونسلتو 7 مشروبات تعين مريض السكري الصائم على إتمام تلك العبادة دون الخوف من تبعات الانقطاع عن الطعام والشراب.الماءالخيار الأفضل لمريض السكري، حيث لا يرفع مستويات السكر في الدم ، كما أن له دور في تخليص الجسم من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ويوصي الأطباء الرجال البالغين بشرب حوالي 13 كوبًا من اليوم والنساء تشرب حوالي 9 أكواب.الشاي الأحضرله تأثير إيجابي على الصحة العامة، إلى جانب دوره في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويفضل تناوله دون إضافة السكريات.شاي الاعشابمثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري، فلا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر، ولكنه غني أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة لعدة أمراض.القهوة تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن دون إضافة سكر لها كما هو الحال مع الشاي، فمن المهم أن تظل القهوة غير محلاة، ودون إضافة حليب أو مبيض.الحليب قليل الدسمالحليب يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لمريض السكري، لكن يفضل دائمًا اختيار تلك الأنواع غير المحلاة أو قليلة الدسم، فضًلا عن الالتزام بما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا.العصائر الخضراءلها قدرة على الحفاظ على رطوبة الجسم، ومن بينها عصائر السبانخ أو الكرنب أو الكرفس، ويمكن استخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة.عصير ليمونيتم تحضيره منزليا دون إضافة السكر، وباستخدام القليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض السعرات الحرارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047941730_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_0033ecd85223c33a723c1b4bc6ef8909.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رمضان, مجتمع

7 مشروبات تساعد مريض السكري على الصيام بأمان

21:51 GMT 17.04.2022
CC0 / / مشروب ساخن
مشروب ساخن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
CC0 / /
تابعنا عبرTelegram
يستعين مرضى السكري، الذين سمح لهم أطبائهم بصيام رمضان، بأنظمة غذائية لتجنب المخاطر المحتملة خلال نهار رمضان، وتعتبر المشروبات من بين أبرز مكونات هذه الأنظمة الغذائية.
عرض موقع الكونسلتو 7 مشروبات تعين مريض السكري الصائم على إتمام تلك العبادة دون الخوف من تبعات الانقطاع عن الطعام والشراب.

الماء

الخيار الأفضل لمريض السكري، حيث لا يرفع مستويات السكر في الدم ، كما أن له دور في تخليص الجسم من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ويوصي الأطباء الرجال البالغين بشرب حوالي 13 كوبًا من اليوم والنساء تشرب حوالي 9 أكواب.

الشاي الأحضر

له تأثير إيجابي على الصحة العامة، إلى جانب دوره في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويفضل تناوله دون إضافة السكريات.

شاي الاعشاب

مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري، فلا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر، ولكنه غني أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة لعدة أمراض.

القهوة

تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن دون إضافة سكر لها كما هو الحال مع الشاي، فمن المهم أن تظل القهوة غير محلاة، ودون إضافة حليب أو مبيض.

الحليب قليل الدسم

الحليب يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لمريض السكري، لكن يفضل دائمًا اختيار تلك الأنواع غير المحلاة أو قليلة الدسم، فضًلا عن الالتزام بما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا.

العصائر الخضراء

لها قدرة على الحفاظ على رطوبة الجسم، ومن بينها عصائر السبانخ أو الكرنب أو الكرفس، ويمكن استخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة.

عصير ليمون

يتم تحضيره منزليا دون إضافة السكر، وباستخدام القليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض السعرات الحرارية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала