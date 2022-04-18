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https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تقاطع-اجتماعات-مجموعة-العشرين-التي-يشارك-بها-مسؤولون-روس-1061343026.html
إعلام: وزيرة الخزانة الأمريكية تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين التي يشارك بها مسؤولون روس
إعلام: وزيرة الخزانة الأمريكية تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين التي يشارك بها مسؤولون روس
قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لن تشارك في عدد من الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إذا شارك مسؤولون... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:21+0000
2022-04-18T17:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن "يحضر المسؤولون الماليون الروس اجتماع مجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل عن بعد، وفي الوقت نفسه، سترفض وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركة في بعض الجلسات".وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.وقالت ساكي، موضحة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن ستقاطع قمة مجموعة العشرين إذا حضرت روسيا: "لقد أوضحوا فيما بعد (وزيرة الخزانة) أنها كانت تشير إلى اجتماعات على المستوى الوزاري والمزيد من الاجتماعات المحددة... لم يكن ذلك مؤشرا على وجود خطط لنا للمقاطعة أو عدم الحضور".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لعقد-اجتماع-يتناول-القضايا-الإنسانية-1061342275.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

إعلام: وزيرة الخزانة الأمريكية تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين التي يشارك بها مسؤولون روس

17:21 GMT 18.04.2022
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قادة مجموعة العشرين في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
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قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لن تشارك في عدد من الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إذا شارك مسؤولون روس.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن "يحضر المسؤولون الماليون الروس اجتماع مجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل عن بعد، وفي الوقت نفسه، سترفض وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركة في بعض الجلسات".
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
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17:06 GMT
وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.
وقالت ساكي، موضحة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن ستقاطع قمة مجموعة العشرين إذا حضرت روسيا: "لقد أوضحوا فيما بعد (وزيرة الخزانة) أنها كانت تشير إلى اجتماعات على المستوى الوزاري والمزيد من الاجتماعات المحددة... لم يكن ذلك مؤشرا على وجود خطط لنا للمقاطعة أو عدم الحضور".
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