https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تقاطع-اجتماعات-مجموعة-العشرين-التي-يشارك-بها-مسؤولون-روس-1061343026.html

إعلام: وزيرة الخزانة الأمريكية تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين التي يشارك بها مسؤولون روس

إعلام: وزيرة الخزانة الأمريكية تقاطع اجتماعات مجموعة العشرين التي يشارك بها مسؤولون روس

قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لن تشارك في عدد من الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إذا شارك مسؤولون... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T17:21+0000

2022-04-18T17:21+0000

2022-04-18T17:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن "يحضر المسؤولون الماليون الروس اجتماع مجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل عن بعد، وفي الوقت نفسه، سترفض وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركة في بعض الجلسات".وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.وقالت ساكي، موضحة تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن ستقاطع قمة مجموعة العشرين إذا حضرت روسيا: "لقد أوضحوا فيما بعد (وزيرة الخزانة) أنها كانت تشير إلى اجتماعات على المستوى الوزاري والمزيد من الاجتماعات المحددة... لم يكن ذلك مؤشرا على وجود خطط لنا للمقاطعة أو عدم الحضور".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمم-المتحدة-تدعو-روسيا-وأوكرانيا-لعقد-اجتماع-يتناول-القضايا-الإنسانية-1061342275.html

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