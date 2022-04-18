https://arabic.sputniknews.com/20220418/إيران-حكومة-طالبان-تأسف-للهجمات-ضد-بعثات-طهران-الدبلوماسية-في-أفغانستان-1061346356.html
إيران: حكومة طالبان تأسف للهجمات ضد بعثات طهران الدبلوماسية في أفغانستان
إيران: حكومة طالبان تأسف للهجمات ضد بعثات طهران الدبلوماسية في أفغانستان
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن وزير خارجية حكومة "طالبان" الأفغانية أمير خان متقي، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عن أسفه إزاء... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T19:09+0000
2022-04-18T19:09+0000
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طهران - سبوتنيك. وأشار بيان للوزارة إلى أن متقي ونظيره أمير عبد اللهيان، تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب متقي عن "أسفه العميق للحوادث والهجمات الأخيرة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في كابول وهرات"، وأكد "ضمان بلاده الأمن الكامل للمنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين الايرانيين وموظفو إيران في أفغانستان".من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه تجاه "الدعايا الخبيثة والكاذبة التي انتشرت على بعض شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أعداء وخصوم العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين، إيران وأفغانستان، وتسببت في بعض الأحداث المؤسفة".لكن وزير الخارجية قال إنه يتعين على كل من إيران وأفغانستان توخي اليقظة ضد المؤامرات التي يخطط لها الأعداء المشتركون.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وسائل إعلام محلية أفغانية، أن قوات "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) ألقت القبض على 15 شخصا كانوا يستهدفون تنظيم تجمع أمام السفارة الإيرانية.وأشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد تجمع يوم الاثنين أمام السفارة الإيرانية في كابول وقنصلية البلاد في هرات. وبعد ذلك بوقت قصير، قالت إيران إن الحكومة الأفغانية الحاكمة مسؤولة عن ضمان أمن البعثات الإيرانية في البلاد.
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إيران: حكومة طالبان تأسف للهجمات ضد بعثات طهران الدبلوماسية في أفغانستان
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن وزير خارجية حكومة "طالبان" الأفغانية أمير خان متقي، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عن أسفه إزاء الهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية لطهران في أفغانستان.
طهران - سبوتنيك. وأشار بيان للوزارة إلى أن متقي ونظيره أمير عبد اللهيان، تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب متقي عن "أسفه العميق للحوادث والهجمات الأخيرة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية
في كابول وهرات"، وأكد "ضمان بلاده الأمن الكامل للمنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين الايرانيين وموظفو إيران في أفغانستان".
من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه تجاه "الدعايا الخبيثة والكاذبة
التي انتشرت على بعض شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أعداء وخصوم العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين، إيران وأفغانستان، وتسببت في بعض الأحداث المؤسفة".
واشتكى وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء الماضي، من فشل الحكومة الأفغانية في حماية السفارة الإيرانية في كابول والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في مدن أفغانية أخرى.
لكن وزير الخارجية قال إنه يتعين على كل من إيران وأفغانستان توخي اليقظة ضد المؤامرات التي يخطط لها الأعداء المشتركون.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وسائل إعلام محلية أفغانية، أن قوات "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) ألقت القبض على 15 شخصا كانوا يستهدفون تنظيم تجمع أمام السفارة الإيرانية.
وأشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد تجمع يوم الاثنين أمام السفارة الإيرانية في كابول وقنصلية البلاد في هرات. وبعد ذلك بوقت قصير، قالت إيران إن الحكومة الأفغانية الحاكمة مسؤولة عن ضمان أمن البعثات الإيرانية في البلاد.