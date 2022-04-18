https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأمن-العراقي-يعتقل-قياديا-في-داعش-ينقل-الأموال-للتنظيم-الإرهابي-1061343902.html
الأمن العراقي يعتقل قياديا في "داعش" ينقل الأموال للتنظيم الإرهابي
الأمن العراقي يعتقل قياديا في "داعش" ينقل الأموال للتنظيم الإرهابي
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، عمل في ما يسمى "ديوان القضاء والمظالم" بمحافظة نينوى ويقوم... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:37+0000
2022-04-18T17:37+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع نينوى".ولفتت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بنقل الأموال إلى عناصر عصابات داعش بين العراق وإحدى دول الجوار، وكذلك وجود عبوة ناسفة داخل منزلة كان في نيته استهداف القوات الأمنية والمواطنين وتعكير أجواء شهر رمضان المبارك".وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى وبدلالة الإرهابي تم تفتيش المنزل وضبط العبوة التي كانت معدة للتفجير، فضلا ان كونه من أسرة إرهابية ولدية أربعة من إخوانه مؤشرة مطلوبيته ضمن عناصر عصابات داعش ". وأشارت الخلية في بيانها إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزائه العادل".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأمن-العراقي-يعلن-القبض-على-5-إرهابيين-من-فلول-داعش-1061311554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأمن العراقي يعتقل قياديا في "داعش" ينقل الأموال للتنظيم الإرهابي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، عمل في ما يسمى "ديوان القضاء والمظالم" بمحافظة نينوى ويقوم بنقل الأموال إلى التنظيم الإرهابي بين العراق وإحدى دول الجوار.
بغداد – سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع نينوى".
ولفتت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية
معه اعترف بنقل الأموال إلى عناصر عصابات داعش بين العراق وإحدى دول الجوار، وكذلك وجود عبوة ناسفة داخل منزلة كان في نيته استهداف القوات الأمنية والمواطنين وتعكير أجواء شهر رمضان المبارك".
وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى وبدلالة الإرهابي تم تفتيش المنزل وضبط العبوة التي كانت معدة للتفجير، فضلا ان كونه من أسرة إرهابية
ولدية أربعة من إخوانه مؤشرة مطلوبيته ضمن عناصر عصابات داعش ".
وأشارت الخلية في بيانها إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزائه العادل".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".