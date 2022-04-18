https://arabic.sputniknews.com/20220418/البرلمان-العربي-يصدر-بيانا-بشأن-واقعة-حرق-المصحف-في-السويد-1061324865.html

البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن واقعة حرق المصحف في السويد

البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن واقعة حرق المصحف في السويد

أصدر البرلمان العربي، اليوم الاثنين، بيانا أدان فيه إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم، مشددا على ضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T11:05+0000

2022-04-18T11:05+0000

2022-04-18T11:05+0000

العالم العربي

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وقال البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه يرفض بشدة "استخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية".وطالب البرلمان العربي بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي ( 15 مارس/ آذار من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا.ودعا البرلمان العربي كذلك "عقلاء الغرب ومفكريه إلى التصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، ومؤكدا أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الآخر والتعايش معه".في سياق متصل، علقت رابطة العالم الإسلامي على واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم، محذرة من خطورة مثل هذه الأساليب المثيرة للكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية.ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الاثنين، المسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة.يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد استدعت القائم بأعمال السفير السويدي إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.وحصل راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من قبل جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.

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العالم العربي