https://arabic.sputniknews.com/20220418/الدفاع-الروسية-سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-على-84-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-1061343410.html

الدفاع الروسية: سلاح الجو نفذ اليوم ضربات على 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

الدفاع الروسية: سلاح الجو نفذ اليوم ضربات على 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن "سلاح الجو دمر مركزًا لوجستيًا بالقرب من لفوف يحتوي على شحنات كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي وصلت إلى... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T17:21+0000

2022-04-18T17:21+0000

2022-04-18T17:31+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نفذ سلاح الجو الروسي، صباح اليوم بصواريخ عالية الدقة هجوما على المركز اللوجستي المشترك رقم 124 التابع لقيادة القوات اللوجستية للقوات الأوكرانية، ما ادى إلى تدميره ودفعات كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول اوروبية خلال الأيام الستة الماضية".وأضاف كوناشينكوف، " تم القضاء على 120 قوميا وتدمير تسع وحدات من المعدات العسكرية في ضربات على بلدة نوفوتوشكوفسكايا".وتابع: " خلال النهار، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة للقوات الروسية 16 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها موقعان للقيادة، ونقطتان إسناد فضلاً عن أماكن تمركز عناصر الخصم والمعدات العسكرية في بلدات بوباسنا وبارفينكوفو وكراسني ليمان".وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛، بدون المساس بالسكان المدنيين.هذا واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/بوتين-نحن-بحاجة-إلى-دعم-الشعب-والتغلب-على-موجة-التضخم-1061328947.html

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