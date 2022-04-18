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https://arabic.sputniknews.com/20220418/تقرير-يرصد-تدهور-المعيشة-وتزايد-الفقر-في-بريطانيا-مع-ارتفاع-الأسعار-1061336724.html
تقرير يرصد تدهور المعيشة وتزايد الفقر في بريطانيا مع ارتفاع الأسعار
تقرير يرصد تدهور المعيشة وتزايد الفقر في بريطانيا مع ارتفاع الأسعار
تتوقع بريطانيا أن يحصل واحد من كل عشرة آباء في المملكة المتحدة على مشترياتهم من الغذاء عبر بنوك الطعام، لإطعام أطفالهم في الأشهر الثلاثة المقبلة مع استمرار... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:37+0000
2022-04-18T14:37+0000
بريطانيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. استشهدت صحيفة "الغارديان" اليوم الاثنين، ببحث أعده بنك الطعام البريطاني "ذا تروسيل تراست" وشركة توصيل الطعام البريطانية "ديليفرو".وقالت الصحيفة إن 1.3 مليون من الآباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة يخططون للحصول على البقالة من بنوك الطعام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. علاوة على ذلك، قال 88% ممن شملهم الاستطلاع إن فواتيرهم الغذائية الشهرية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الماضية.اعترف نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لم يتمكنوا من طهي الطعام الساخن مرة واحدة على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة استخدام الفرن.وقال 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم اضطروا إلى تقليص الإنفاق على التدفئة في منازلهم بسبب ارتفاع فواتير الأسرة، فيما اعترف ثلث الآباء بأنهم اضطروا إلى تخطي وجبة واحدة في اليوم لمواجهة التكاليف الأخرى.أعد "تروسيل تراست" و"ديليفرو" بحثهما قبل الدخول في شراكة مع بعضهما البعض لتوفير نحو مليوني وجبة ودعم للأشخاص على وشك الجوع في المملكة المتحدة.منذ نهاية فبراير/ شباط، شهدت تكلفة الغاز في السوق الأوروبية تقلبا قويا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي أوائل شهر مارس/ آذار، أدت المخاوف من فرض حظر محتمل على شراء موارد الطاقة الروسية في أوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى ما بعد المستويات المرتفعة التاريخية لأربعة أيام متتالية، لتصل إلى ذروة 3892 دولارا لكل 1000 متر مكعب في 7 مارس، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/التضخم-السنوي-في-بريطانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-له-منذ-عام-1992-1061141102.html
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بريطانيا, اقتصاد

تقرير يرصد تدهور المعيشة وتزايد الفقر في بريطانيا مع ارتفاع الأسعار

14:37 GMT 18.04.2022
© REUTERS / Henry Nichollsالناشط ستيف براي، يتظاهر جالساً على مرحاض خارج بوابات داونينغ ستريت، بعد تصويت أعضاء البرلمان البريطاني ضد مشروع قانون البيئة، مما يسمح للشركات بضخ مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحار في المملكة المتحدة، لندن، بريطانيا، 26 أكتوبر 2021.
الناشط ستيف براي، يتظاهر جالساً على مرحاض خارج بوابات داونينغ ستريت، بعد تصويت أعضاء البرلمان البريطاني ضد مشروع قانون البيئة، مما يسمح للشركات بضخ مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحار في المملكة المتحدة، لندن، بريطانيا، 26 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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تتوقع بريطانيا أن يحصل واحد من كل عشرة آباء في المملكة المتحدة على مشترياتهم من الغذاء عبر بنوك الطعام، لإطعام أطفالهم في الأشهر الثلاثة المقبلة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
موسكو- سبوتنيك. استشهدت صحيفة "الغارديان" اليوم الاثنين، ببحث أعده بنك الطعام البريطاني "ذا تروسيل تراست" وشركة توصيل الطعام البريطانية "ديليفرو".
وقالت الصحيفة إن 1.3 مليون من الآباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة يخططون للحصول على البقالة من بنوك الطعام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. علاوة على ذلك، قال 88% ممن شملهم الاستطلاع إن فواتيرهم الغذائية الشهرية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الماضية.
اعترف نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لم يتمكنوا من طهي الطعام الساخن مرة واحدة على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة استخدام الفرن.
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وقال 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم اضطروا إلى تقليص الإنفاق على التدفئة في منازلهم بسبب ارتفاع فواتير الأسرة، فيما اعترف ثلث الآباء بأنهم اضطروا إلى تخطي وجبة واحدة في اليوم لمواجهة التكاليف الأخرى.
أعد "تروسيل تراست" و"ديليفرو" بحثهما قبل الدخول في شراكة مع بعضهما البعض لتوفير نحو مليوني وجبة ودعم للأشخاص على وشك الجوع في المملكة المتحدة.
منذ نهاية فبراير/ شباط، شهدت تكلفة الغاز في السوق الأوروبية تقلبا قويا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي أوائل شهر مارس/ آذار، أدت المخاوف من فرض حظر محتمل على شراء موارد الطاقة الروسية في أوروبا إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى ما بعد المستويات المرتفعة التاريخية لأربعة أيام متتالية، لتصل إلى ذروة 3892 دولارا لكل 1000 متر مكعب في 7 مارس، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين.
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