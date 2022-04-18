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https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: 400 مرتزق ما زالوا في "أزوفستال"
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: 400 مرتزق ما زالوا في "أزوفستال"
حددت استخبارات جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لاعتراض محادثات المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة نوفوسيلوفكا -2 ما لا يقل عن 8 بولنديين ومغربي واحد،... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:25+0000
2022-04-18T15:25+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، دينيس بوشيلين: "اليوم، ووفقا لمعلوماتنا الاستخباراتية، في مدينة نوفوسيلوفكا -2، نتيجة اعتراض محادثات هاتفية وإشارات إذاعية، ما لا يقل عن 8 مرتزقة بولنديين، وواحد من المغرب، و3 آخرين مجهولي الهوية".وأضاف بوشيلين: "إنهم لا يريدون حقًا أن يواجهنا بعض أفرادهم مباشرة، ستكون هذه ضربة خطيرة إلى حد ما، ليس فقط للنظام الأوكراني، ولكن أيضًا لعدد من الدول الغربية، لأنه حتى وفقًا لشهادات هؤلاء الذين ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فقد أفادو بمعلومات بأن حوالي 400 مرتزق ما زالوا في أزوفستال ".ووفقًا لبوشيلين، فإن المعلومات المتعلقة بالمرتزقة تحت تصرفه بالفعل، حيث قال: "نتحدث عن مواطني كندا والولايات المتحدة ورومانيا وتركيا".وكشف قائد وحدة قتالية من جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" المحاصر في ماريوبول.وأكد القائد أن عددهم كبيرا منهم في "آزوفستال" وهم من بولندا وبريطانيا وسويسرا. مشيرا إلى أنهم مدربون جادون، وبرتب كبيرة.وأضاف: هم لا يحاولون الهجوم أو الاقتحام لأنهم يحاولون الحفاظ على أرواحهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مرتزق-بريطاني-معتقل-يسرد-تعنيف-القوميين-للمواطنين-الأوكران-فيديو-1061335896.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: 400 مرتزق ما زالوا في "أزوفستال"

15:25 GMT 18.04.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
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حددت استخبارات جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لاعتراض محادثات المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة نوفوسيلوفكا -2 ما لا يقل عن 8 بولنديين ومغربي واحد، وثلاثة مرتزقة آخرين لم يتم تحديد أصلهم.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، دينيس بوشيلين: "اليوم، ووفقا لمعلوماتنا الاستخباراتية، في مدينة نوفوسيلوفكا -2، نتيجة اعتراض محادثات هاتفية وإشارات إذاعية، ما لا يقل عن 8 مرتزقة بولنديين، وواحد من المغرب، و3 آخرين مجهولي الهوية".
وأضاف بوشيلين: "إنهم لا يريدون حقًا أن يواجهنا بعض أفرادهم مباشرة، ستكون هذه ضربة خطيرة إلى حد ما، ليس فقط للنظام الأوكراني، ولكن أيضًا لعدد من الدول الغربية، لأنه حتى وفقًا لشهادات هؤلاء الذين ألقوا أسلحتهم واستسلموا، فقد أفادو بمعلومات بأن حوالي 400 مرتزق ما زالوا في أزوفستال ".
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14:24 GMT
ووفقًا لبوشيلين، فإن المعلومات المتعلقة بالمرتزقة تحت تصرفه بالفعل، حيث قال: "نتحدث عن مواطني كندا والولايات المتحدة ورومانيا وتركيا".
وكشف قائد وحدة قتالية من جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" المحاصر في ماريوبول.
وأكد القائد أن عددهم كبيرا منهم في "آزوفستال" وهم من بولندا وبريطانيا وسويسرا. مشيرا إلى أنهم مدربون جادون، وبرتب كبيرة.
وأضاف: هم لا يحاولون الهجوم أو الاقتحام لأنهم يحاولون الحفاظ على أرواحهم.
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