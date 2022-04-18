عربي
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوغل-مابس-ترفع-الخصوصية-في-خرائطها-عن-المواقع-العسكرية-الروسية-1061340746.html
"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية
"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية
قامت خدمة خرائط غوغل "غوغل مابس"، بإزالة غطاء السرية عن المنشآت العسكرية والاستراتيجية في روسيا، ولا يتم ملاحظة ذلك إلا فيما يتعلق بالمنشآت الروسية، بينما لا... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T16:14+0000
2022-04-18T16:14+0000
روسيا
شركة غوغل
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1046643010_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b8b582095ff1568b7c348cbe36e76cb8.jpg
وسمحت "غوغل مابس" بإزالة التقييد للمستخدمين بمراقبة العديد من المعدات الرئيسية للبنية التحتية العسكرية لروسيا بأقصى دقة، ومن بينها طراد الأدميرال كوزنتسوف، ومرفق تخزين الذخيرة النووية، وموقع اختبار الطيران لأحدث الطائرات المقاتلة من طراز "سو-57"، وموقع إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وقاعدة جوية، حسبما كتبت صحيفة "ديلي ستورم"، اليوم الاثنين.وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 7 أبريل/ نيسان، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رواد-الفضاء-الروس-يقومون-بأعمال-صيانة-لـذراع-روبوتي-1061339937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1046643010_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_8bcf6343490dcb53ed3e4c618553f9c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, شركة غوغل, رصد عسكري

"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية

16:14 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Patrick Sisonغوغل ماب Google Maps
غوغل ماب Google Maps - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Patrick Sison
تابعنا عبرTelegram
قامت خدمة خرائط غوغل "غوغل مابس"، بإزالة غطاء السرية عن المنشآت العسكرية والاستراتيجية في روسيا، ولا يتم ملاحظة ذلك إلا فيما يتعلق بالمنشآت الروسية، بينما لا يزال من المستحيل رؤية ذلك في البلدان الأخرى.
وسمحت "غوغل مابس" بإزالة التقييد للمستخدمين بمراقبة العديد من المعدات الرئيسية للبنية التحتية العسكرية لروسيا بأقصى دقة، ومن بينها طراد الأدميرال كوزنتسوف، ومرفق تخزين الذخيرة النووية، وموقع اختبار الطيران لأحدث الطائرات المقاتلة من طراز "سو-57"، وموقع إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وقاعدة جوية، حسبما كتبت صحيفة "ديلي ستورم"، اليوم الاثنين.
مركبة الفضاء الدولي - الفضاء - رواد الفضاء: رواد فضاء روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
رواد الفضاء الروس يقومون بأعمال صيانة لـ"ذراع روبوتي"
15:58 GMT
وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 7 أبريل/ نيسان، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.
وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".
وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала