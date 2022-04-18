https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوغل-مابس-ترفع-الخصوصية-في-خرائطها-عن-المواقع-العسكرية-الروسية-1061340746.html
"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية
"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية
قامت خدمة خرائط غوغل "غوغل مابس"، بإزالة غطاء السرية عن المنشآت العسكرية والاستراتيجية في روسيا، ولا يتم ملاحظة ذلك إلا فيما يتعلق بالمنشآت الروسية، بينما لا... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T16:14+0000
2022-04-18T16:14+0000
2022-04-18T16:14+0000
روسيا
شركة غوغل
رصد عسكري
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وسمحت "غوغل مابس" بإزالة التقييد للمستخدمين بمراقبة العديد من المعدات الرئيسية للبنية التحتية العسكرية لروسيا بأقصى دقة، ومن بينها طراد الأدميرال كوزنتسوف، ومرفق تخزين الذخيرة النووية، وموقع اختبار الطيران لأحدث الطائرات المقاتلة من طراز "سو-57"، وموقع إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وقاعدة جوية، حسبما كتبت صحيفة "ديلي ستورم"، اليوم الاثنين.وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 7 أبريل/ نيسان، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.وأضاف ميشوستين، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رواد-الفضاء-الروس-يقومون-بأعمال-صيانة-لـذراع-روبوتي-1061339937.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غوغل, رصد عسكري
"غوغل مابس" ترفع الخصوصية في خرائطها عن المواقع العسكرية الروسية
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قامت خدمة خرائط غوغل "غوغل مابس"، بإزالة غطاء السرية عن المنشآت العسكرية والاستراتيجية في روسيا، ولا يتم ملاحظة ذلك إلا فيما يتعلق بالمنشآت الروسية، بينما لا يزال من المستحيل رؤية ذلك في البلدان الأخرى.
وسمحت "غوغل مابس" بإزالة التقييد للمستخدمين بمراقبة العديد من المعدات الرئيسية للبنية التحتية العسكرية لروسيا بأقصى دقة، ومن بينها طراد الأدميرال كوزنتسوف، ومرفق تخزين الذخيرة النووية، وموقع اختبار الطيران لأحدث الطائرات المقاتلة من طراز "سو-57"، وموقع إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وقاعدة جوية، حسبما كتبت صحيفة "ديلي ستورم
"، اليوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في 7 أبريل/ نيسان، إنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا، وعليه فنحن بحاجة لإنشاء نظام خاص بنا.
وأضاف ميشوستين
، مخاطبا خبراء التكنولوجيا: "أيها الرجال، والمطورون، والمبرمجون، وموظفو تكنولوجيا المعلومات، فلنقم بإنشاء نظامنا الخاص. لدينا كل شيء من أجل هذا. هناك عناصر من هذا النظام يجب الانتهاء منها. نحتاج إلى إنشاء نظامنا الخاص بنا في متاجر الإنترنت، نظرا لأنه ربما تتوقف إمكانية تحميل التطبيقات من متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في روسيا".
وأكد ميشوستين أن "متجر التطبيقات الروسي عبر الإنترنت على نظام أندرويد من المفترض أن يبدأ تشغيله بحلول صيف هذا العام".