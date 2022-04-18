https://arabic.sputniknews.com/20220418/ماكرون-لا-يستبعد-اتصالات-جديدة-مع-بوتين-حول-أوكرانيا-1061345747.html

ماكرون لا يستبعد "اتصالات جديدة" مع بوتين حول أوكرانيا

ماكرون لا يستبعد "اتصالات جديدة" مع بوتين حول أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يعتزم مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، و"شركاء أوروبيين" يوم الثلاثاء المقبل. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T18:52+0000

2022-04-18T18:52+0000

2022-04-18T18:52+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية، اليوم الاثنين: "أخطط لمناقشة قضية العقوبات مع بايدن والقادة الأوروبيين بعد ظهر غد، وسنواصل ضغط العقوبات على روسيا".وذكر ماكرون إنه لا يستبعد إجراء مزيد من الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.وعلق ماكرون على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والذي قال إنه "يبدو أن الحوار مع بوتين غير مجد": "في الأيام الأخيرة، أصبح حوارنا (مع بوتين) أقل حدة بسبب الحملة الانتخابية، ولا أستبعد الاتصالات لعدة أسباب، فأولاً، يجب أن نكون مستعدين دائمًا لليوم التالي، وثانيا هو السلام الذي لا يمكن تحقيقه دون حوار مع الجانب الروسي".وقال ماكرون في 11 أبريل/ نيسان إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه على استعداد لزيارة كييف أو أي مدينة أوكرانية.وتابع ماكرون: "سأقوم بزيارة أوكرانيا إذا كان لذلك تأثيرا"، مضيفا: "لكني لن أجري زيارة دون فائدة"، بحسب ما جاء في حوار مع شبكة "بي أف أم تي في" المحلية، اليوم الاثنين.وأوضح ماكرون: "ذهبت إلى كييف في بداية فبراير/ شباط، وزرت موسكو في بداية فبراير أيضا، وهو الشيء الذي لم يقم به سوى عدد قليل من قادة العالم".

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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , روسيا, فلاديمير بوتين