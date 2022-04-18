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مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي في شرق ليبيا اعتبارا من اليوم الاثنين بواقع رحلة واحدة يوميا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:12+0000
2022-04-18T11:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال رامي الكيلاني مدير منطقة بنغازي لشركة مصر للطيران: "وصلت أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى بنغازي صباح اليوم بعد انقطاع تجاوز الـ8 سنوات".وأكد الكيلاني أن: "الأوضاع الأمنية في ليبيا مستقرة للغاية وستساهم بكل تأكيد في تسهيل العمل بشكل كبير"، مضيفا: "كنا في انتظار ليبيا لمساعدة شركات الطيران للعودة إليها".وأوضح أن "عودة العمل من الأراضي الليبية جاء للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا حسب توصيات الرئاسة المصرية التي تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمارها".وكان من أبرز حضور تدشين هذه الرحلة القنصل المصري في ليبيا أحمد الهمشري.وكانت الخطوط التونسية أول شركة طيران عربية تستأنف عملها من الأراضي الليبية حيثُ بدأت رحلاتها في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2021، لتكون الخطوط الجوية المصرية ثاني الشركات العربية التي عادت لاستئناف رحلاتها من ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/وزير-النفط-بحكومة-الوحدة-الوطنية-لـسبوتنيك-ليس-بمقدور-ليبيا-زيادة-النفط-والغاز-لأوروبا-1061322806.html
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أخبار ليبيا اليوم

مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا

11:12 GMT 18.04.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي في شرق ليبيا اعتبارا من اليوم الاثنين بواقع رحلة واحدة يوميا.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال رامي الكيلاني مدير منطقة بنغازي لشركة مصر للطيران: "وصلت أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى بنغازي صباح اليوم بعد انقطاع تجاوز الـ8 سنوات".
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10:23 GMT
وأكد الكيلاني أن: "الأوضاع الأمنية في ليبيا مستقرة للغاية وستساهم بكل تأكيد في تسهيل العمل بشكل كبير"، مضيفا: "كنا في انتظار ليبيا لمساعدة شركات الطيران للعودة إليها".
وأوضح أن "عودة العمل من الأراضي الليبية جاء للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا حسب توصيات الرئاسة المصرية التي تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمارها".
وكان من أبرز حضور تدشين هذه الرحلة القنصل المصري في ليبيا أحمد الهمشري.
وكانت الخطوط التونسية أول شركة طيران عربية تستأنف عملها من الأراضي الليبية حيثُ بدأت رحلاتها في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2021، لتكون الخطوط الجوية المصرية ثاني الشركات العربية التي عادت لاستئناف رحلاتها من ليبيا.
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