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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-الهند-تكثف-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1061391173.html
إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي
إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأن شركات النفط الحكومية الهندية تخطط لشراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، وتغيير استراتيجية مشترياتها من العطاءات إلى... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T21:37+0000
2022-04-19T21:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار النفط الروسي
أخبار الهند اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن المصافي الهندية تتوقع زيادة توافر النفط الروسي في المستقبل القريب لأنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبا وسيواجه النفط الروسي قيودا جديدة في أوروبا.وقال التقرير إن المصافي الحكومية في الهند اشترت بالفعل أكثر من 15 مليون برميل من النفط الروسي باستخدام القنوات المصرفية العادية ودفعت بالدولار منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.ووفقا للصحيفة، لا تمثل إمدادات النفط من روسيا سوى حصة صغيرة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام بسبب ارتفاع تكلفة الشحن.وحتى مع الزيادات الأخيرة في الإمدادات، ما تزال واردات النفط من روسيا أقل من 1٪ لأن الشركات الهندية لم تشتري النفط الروسي إلا إذا تم تضمين تكلفة التسليم في السعر النهائي.قالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاتحاد يقوم بصياغة مقترحات لحظر واردات النفط الخام الروسية، على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بنشاط حظرا فوريا على غرار الولايات المتحدة.وعلى هذه الخلفية، استمر إنتاج النفط الروسي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنسبة 7.5٪ في النصف الأول من الشهر عن مارس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-تحاول-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-حظر-على-إمدادات-النفط-الروسية-1061354946.html
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أخبار النفط الروسي, أخبار الهند اليوم, روسيا

إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي

21:37 GMT 19.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأن شركات النفط الحكومية الهندية تخطط لشراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، وتغيير استراتيجية مشترياتها من العطاءات إلى عقود طويلة الأجل.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن المصافي الهندية تتوقع زيادة توافر النفط الروسي في المستقبل القريب لأنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبا وسيواجه النفط الروسي قيودا جديدة في أوروبا.
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
فرنسا تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط الروسية
07:11 GMT
وقال التقرير إن المصافي الحكومية في الهند اشترت بالفعل أكثر من 15 مليون برميل من النفط الروسي باستخدام القنوات المصرفية العادية ودفعت بالدولار منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، لا تمثل إمدادات النفط من روسيا سوى حصة صغيرة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام بسبب ارتفاع تكلفة الشحن.
وحتى مع الزيادات الأخيرة في الإمدادات، ما تزال واردات النفط من روسيا أقل من 1٪ لأن الشركات الهندية لم تشتري النفط الروسي إلا إذا تم تضمين تكلفة التسليم في السعر النهائي.
قالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاتحاد يقوم بصياغة مقترحات لحظر واردات النفط الخام الروسية، على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بنشاط حظرا فوريا على غرار الولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفية، استمر إنتاج النفط الروسي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنسبة 7.5٪ في النصف الأول من الشهر عن مارس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:15 GMT
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