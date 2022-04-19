https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-الهند-تكثف-مشترياتها-من-النفط-الروسي-1061391173.html

إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي

إعلام: الهند تكثف مشترياتها من النفط الروسي

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأن شركات النفط الحكومية الهندية تخطط لشراء أكبر قدر ممكن من النفط الروسي، وتغيير استراتيجية مشترياتها من العطاءات إلى... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T21:37+0000

2022-04-19T21:37+0000

2022-04-19T21:37+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار النفط الروسي

أخبار الهند اليوم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104051/37/1040513714_23:0:2357:1313_1920x0_80_0_0_404b90dd77eaaefe83735afcafd721c5.jpg

موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن المصافي الهندية تتوقع زيادة توافر النفط الروسي في المستقبل القريب لأنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبا وسيواجه النفط الروسي قيودا جديدة في أوروبا.وقال التقرير إن المصافي الحكومية في الهند اشترت بالفعل أكثر من 15 مليون برميل من النفط الروسي باستخدام القنوات المصرفية العادية ودفعت بالدولار منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا.ووفقا للصحيفة، لا تمثل إمدادات النفط من روسيا سوى حصة صغيرة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام بسبب ارتفاع تكلفة الشحن.وحتى مع الزيادات الأخيرة في الإمدادات، ما تزال واردات النفط من روسيا أقل من 1٪ لأن الشركات الهندية لم تشتري النفط الروسي إلا إذا تم تضمين تكلفة التسليم في السعر النهائي.قالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاتحاد يقوم بصياغة مقترحات لحظر واردات النفط الخام الروسية، على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بنشاط حظرا فوريا على غرار الولايات المتحدة.وعلى هذه الخلفية، استمر إنتاج النفط الروسي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنسبة 7.5٪ في النصف الأول من الشهر عن مارس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-تحاول-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-حظر-على-إمدادات-النفط-الروسية-1061354946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار النفط الروسي, أخبار الهند اليوم, روسيا