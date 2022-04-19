https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليابان-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بدون-طيار-ومعدات-حماية-كيميائية-1061352461.html
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
تعتزم الحكومة اليابانية تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية في شكل ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T02:50+0000
2022-04-19T02:50+0000
2022-04-19T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
اليابان
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وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "بناء على طلب جديد من الحكومة الأوكرانية، تقرر إرسال بدلات وأقنعة واقية من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا".وأيضا تعتزم وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تقديم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا، حسب البيان.في مارس/آذار المنصرم، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير فتاكة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، وحصص الإعاشة الجافة.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-55-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061351864.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, اليابان
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
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تعتزم الحكومة اليابانية تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية في شكل ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "بناء على طلب جديد من الحكومة الأوكرانية، تقرر إرسال بدلات وأقنعة واقية من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا".
وأيضا تعتزم وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تقديم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا
، حسب البيان.
في مارس/آذار المنصرم، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير فتاكة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، وحصص الإعاشة الجافة.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.