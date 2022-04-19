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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/اليابان-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بدون-طيار-ومعدات-حماية-كيميائية-1061352461.html
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
تعتزم الحكومة اليابانية تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية في شكل ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T02:50+0000
2022-04-19T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
اليابان
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وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "بناء على طلب جديد من الحكومة الأوكرانية، تقرر إرسال بدلات وأقنعة واقية من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا".وأيضا تعتزم وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تقديم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا، حسب البيان.في مارس/آذار المنصرم، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير فتاكة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، وحصص الإعاشة الجافة.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-55-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061351864.html
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أخبار أوكرانيا, اليابان

اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية

02:50 GMT 19.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / POOL
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تعتزم الحكومة اليابانية تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية في شكل ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، اليوم الثلاثاء، "بناء على طلب جديد من الحكومة الأوكرانية، تقرر إرسال بدلات وأقنعة واقية من المواد الكيميائية، وكذلك طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا".
وأيضا تعتزم وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تقديم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا، حسب البيان.
في مارس/آذار المنصرم، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير فتاكة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، وحصص الإعاشة الجافة.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
00:43 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس00:43 GMT
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