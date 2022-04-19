تغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية

اكتشفت قوات الأمن الروسية، بناء على إشارة من السكان المحليين، مخبأ للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، في مصنع بالادا العسكري في خيرسون.

ووترك جهاز الأمن الأوكراني هذا المخبأ لمجموعات التخريب التي كانت تنشط خلف خطوط القوات الروسية عندما غادرت القوات المسلحة الروسية المدينة.

وقال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "قبل الفرار من خيرسون، من المفترض أن ضباط المخابرات الروسية أخفوا أسلحة في مصنع بالادا بهدف تجديد ذخيرة شبكة سرية من مجموعات التخريب".