تغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الخامس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
00:50 GMT 19.04.2022
بوليانسكي يكشف عن السبب الحقيقي وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقادمة
كشف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن السبب الحقيقي وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقادمة.
وقال "الغرب كشف عن وجهه الحقيقي الآن، الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني، مستعدة لإرسال أسلحة متقادمة إلى أوكرانيا لكي تعيد تسليح دولها بأسلحة حديثة ومعاصرة، وتحصل الشركات الأمريكية على دخل ضخم من هذا، وهم مسرورون جدا بهذا الوضع".
00:44 GMT 19.04.2022
العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية
اكتشفت قوات الأمن الروسية، بناء على إشارة من السكان المحليين، مخبأ للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، في مصنع بالادا العسكري في خيرسون.
ووترك جهاز الأمن الأوكراني هذا المخبأ لمجموعات التخريب التي كانت تنشط خلف خطوط القوات الروسية عندما غادرت القوات المسلحة الروسية المدينة.
وقال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "قبل الفرار من خيرسون، من المفترض أن ضباط المخابرات الروسية أخفوا أسلحة في مصنع بالادا بهدف تجديد ذخيرة شبكة سرية من مجموعات التخريب".