https://arabic.sputniknews.com/20220419/بينيت-يشن-هجوما-على-نتنياهو-فشلت-ضد-حماس-ونحن-نصلح-إخفاقاتك-1061366510.html
بينيت يشن هجوما على نتنياهو: فشلت ضد حماس ونحن نصلح إخفاقاتك
بينيت يشن هجوما على نتنياهو: فشلت ضد حماس ونحن نصلح إخفاقاتك
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بشدة زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه فشل ضد حركة "حماس". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:04+0000
2022-04-19T12:04+0000
2022-04-19T12:04+0000
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وقال بينيت، "نحن نصلح إخفاقاتكم"، مضيفا أن "الحكومة السابقة نقلت حقائب دولارات إلى حماس خصصتها قطر للجماعة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة"، وذلك حسب قناة I24 NEWS الإسرائيلية. وذكّر نتنياهو بشكل خاص بالصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في الماضي، قائلا "الإرث الذي تركته هو إطلاق صواريخ حماس على القدس وأعمال قتل في عكا واللد وإسرائيل مشتعلة".وأوضح بينيت، عبر حسابه في "تويتر" أن "نتنياهو، عندما كان في السلطة، أطلق الإرهابيون 13000 صاروخ على سكان الجنوب، ونفذوا 1500 هجوم، وأشعلوا النار في 45000 دونم (4500 هكتار) من حقولنا، وقتلوا 238 إسرائيليا وجرحوا 1700".وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، أهدافا للمقاومة في موقع القادسية غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
بينيت يشن هجوما على نتنياهو: فشلت ضد حماس ونحن نصلح إخفاقاتك
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بشدة زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه فشل ضد حركة "حماس".
وقال بينيت، "نحن نصلح إخفاقاتكم"، مضيفا أن "الحكومة السابقة نقلت حقائب دولارات إلى حماس خصصتها قطر للجماعة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة"، وذلك حسب قناة I24 NEWS الإسرائيلية
.
وذكّر نتنياهو بشكل خاص بالصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في الماضي، قائلا "الإرث الذي تركته هو إطلاق صواريخ حماس على القدس وأعمال قتل في عكا واللد وإسرائيل مشتعلة".
وأوضح بينيت، عبر حسابه في "تويتر" أن "نتنياهو، عندما كان في السلطة، أطلق الإرهابيون 13000 صاروخ على سكان الجنوب، ونفذوا 1500 هجوم، وأشعلوا النار في 45000 دونم (4500 هكتار) من حقولنا، وقتلوا 238 إسرائيليا وجرحوا 1700".
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي
، مساء أمس الاثنين، أهدافا للمقاومة في موقع القادسية غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة
للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.