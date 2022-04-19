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تركيا تعلن القضاء على عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا
تركيا تعلن القضاء على عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنها قضت على عدد من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها ككيان إرهابي، في نطاق وجود المسلحين الموالين لها... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:58+0000
2022-04-19T15:58+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "معركتنا ضد منظمة وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني الإرهابية مستمرة في سوريا. تم تحييد 10 إرهابيين حاولوا التسلل والهجوم على منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون من قبل مغاويرنا الأبطال".كانت تركيا أطلقت، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركيا-تعلن-تحييد-13-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1061290303.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم
تركيا تعلن القضاء على عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنها قضت على عدد من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها ككيان إرهابي، في نطاق وجود المسلحين الموالين لها شمالي سوريا، بالتزامن مع عملية عسكرية بدأتها قبل ساعات ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.
أنطاكيا- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "معركتنا ضد منظمة وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني الإرهابي
ة مستمرة في سوريا. تم تحييد 10 إرهابيين حاولوا التسلل والهجوم على منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون من قبل مغاويرنا الأبطال".
كانت تركيا أطلقت، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.
وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة
يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.
وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية
؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.