https://arabic.sputniknews.com/20220419/رغم-القلق-الأمريكي-الصين-توقع-اتفاقية-تعاون-أمني-مع-جزر-سليمان-1061364010.html

رغم القلق الأمريكي... الصين توقع اتفاقية تعاون أمني مع جزر سليمان

رغم القلق الأمريكي... الصين توقع اتفاقية تعاون أمني مع جزر سليمان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T11:26+0000

2022-04-19T11:26+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".وكانت أمريكا حذرت من أن اتفاقا أمنيا مقترحا بين الصين وجزر سليمان قد يشكل "سابقة مقلقة" لمنطقة المحيط الهادئ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن مسؤولين أمريكيين سيتوجهون إلى جزر سليمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن الاقتراح.وقال برايس، إن الزيارة تدور حول "الشراكة" التي يمكن أن تجلبها الولايات المتحدة لشركائها في المنطقة، مضيفا: "سنترك لهم أن يقارنوا ما نقدمه بما قد تقدمه دول أخرى، بما في ذلك دول كبيرة إلى حد ما في المنطقة".وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن مسودة الاتفاق، التي تم تسريبها عبر الإنترنت، تشير إلى أن جزر سليمان ستسمح لبكين بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد والقيام بزيارات منتظمة للسفن.وأثارت أنباء التقارب الصيني مع جزر سليمان أيضا أستراليا التي ترى أنها علاقة تمثل تهديدا كبيرا لها.وجزر سليمان عاصمتها هونيارا، وتقع في أوقيانوسيا جنوبي المحيط الهادئ، وتتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها الكلية تقدر بـ 28450 كيلومترا. ويبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/دعوات-في-أستراليا-لاحتلال-دولة-جزر-سليمان-بسبب-علاقتها-الجيدة-مع-الصين-1060569835.html

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