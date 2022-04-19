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https://arabic.sputniknews.com/20220419/غازبروم-لم-تطلب-كميات-ترانزيت-عبر-بولندا-لشهر-مايو-1061362451.html
"غازبروم" لم تطلب كميات ترانزيت عبر بولندا لشهر مايو
"غازبروم" لم تطلب كميات ترانزيت عبر بولندا لشهر مايو
لم تحجز غازبروم طاقات خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" لنقل الغاز عبر بولندا في شهر مايو/ أيار المقبل، بينما لم يتم تقديم سعات إضافية للعبور عبر أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:39+0000
2022-04-19T10:39+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
خط نفط
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ووفقا لبيانات من منصات "RBP" و"GSA"، فقد تم اقتراح حجز طاقة الترانزيت للقسم البولندي من خط "يامال-أوروبا" بمبلغ 89.1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في المزاد الذي أقيم اليوم الثلاثاء، لكن "غازبروم" لم تطلبها.لم يتم طرح السعات الإضافية لـ GTS الأوكرانية لنقل الغاز عبر محطتي "سودجا" و "سوخرانوفكا" من روسيا هذه المرة للمزاد على الإطلاق. قبل شهر، تم إلغاء مزاد مماثل لشهر أبريل.هذت وأشار مشغل GTS الأوكراني، أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون كمية الغاز الروسي المنقول عبر نظام نقل الغاز الأوكراني أقل بمرتين.وبلغت طلبات ضخ الغاز عبر محطتي Sudzha وSokhranovka من روسيا اعتبارا من 18 أبريل 56.88 مليون متر مكعب فقط وكانت على مستوى 17 أبريل (56.5 مليون).وهذا أقل مرتين تقريبا من الحد الأقصى لالتزامات شركة غازبروم تجاه أوكرانيا بموجب عقد النقل، والتي تبلغ حوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميًا (40 مليار متر مكعب سنويًا).كان عبور الغاز الأوكراني الروسي عند الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية منذ نهاية فبراير، مدفوعًا بالمخاطر السياسية والطقس البارد. وانخفض قليلا فقط يومين في منتصف مارس. ومع ذلك منذ 8 أبريل، انخفض مرة أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.ومع ذلك، لا يشير هذا إلى حدوث انتهاك لعقد العبور. بدورها، أفادت شركة "غازبروم" أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.هذا ويشكل خط يامال-أوروبا ونظام نقل الغاز في أوكرانيا ، إلى جانب نورد ستريم ، الطرق الرئيسية لتوصيل الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الغاز-المنقول-عبر-أوكرانيا-أقل-ضعفين-من-التزامات-غازبروم-1061315569.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, خط نفط

"غازبروم" لم تطلب كميات ترانزيت عبر بولندا لشهر مايو

10:39 GMT 19.04.2022
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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لم تحجز غازبروم طاقات خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" لنقل الغاز عبر بولندا في شهر مايو/ أيار المقبل، بينما لم يتم تقديم سعات إضافية للعبور عبر أوكرانيا.
ووفقا لبيانات من منصات "RBP" و"GSA"، فقد تم اقتراح حجز طاقة الترانزيت للقسم البولندي من خط "يامال-أوروبا" بمبلغ 89.1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في المزاد الذي أقيم اليوم الثلاثاء، لكن "غازبروم" لم تطلبها.
لم يتم طرح السعات الإضافية لـ GTS الأوكرانية لنقل الغاز عبر محطتي "سودجا" و "سوخرانوفكا" من روسيا هذه المرة للمزاد على الإطلاق. قبل شهر، تم إلغاء مزاد مماثل لشهر أبريل.
هذت وأشار مشغل GTS الأوكراني، أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون كمية الغاز الروسي المنقول عبر نظام نقل الغاز الأوكراني أقل بمرتين.
وبلغت طلبات ضخ الغاز عبر محطتي Sudzha وSokhranovka من روسيا اعتبارا من 18 أبريل 56.88 مليون متر مكعب فقط وكانت على مستوى 17 أبريل (56.5 مليون).
وهذا أقل مرتين تقريبا من الحد الأقصى لالتزامات شركة غازبروم تجاه أوكرانيا بموجب عقد النقل، والتي تبلغ حوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميًا (40 مليار متر مكعب سنويًا).
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الغاز المنقول عبر أوكرانيا أقل بضعفين من التزامات "غازبروم"
أمس, 07:11 GMT
كان عبور الغاز الأوكراني الروسي عند الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية منذ نهاية فبراير، مدفوعًا بالمخاطر السياسية والطقس البارد. وانخفض قليلا فقط يومين في منتصف مارس. ومع ذلك منذ 8 أبريل، انخفض مرة أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.
ومع ذلك، لا يشير هذا إلى حدوث انتهاك لعقد العبور. بدورها، أفادت شركة "غازبروم" أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.
هذا ويشكل خط يامال-أوروبا ونظام نقل الغاز في أوكرانيا ، إلى جانب نورد ستريم ، الطرق الرئيسية لتوصيل الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
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