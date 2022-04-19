https://arabic.sputniknews.com/20220419/البيت-الأبيض-واشنطن-قد-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-الأسبوع-الجاري-1061387439.html
البيت الأبيض: واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع الجاري
البيت الأبيض: واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع الجاري
قالت واشنطن، اليوم الثلاثاء، إنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T18:43+0000
2022-04-19T18:43+0000
2022-04-19T18:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
البيت الأبيض
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وأفادت جين ساكي، متحدثة البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا هذا الأسبوع، بأنه "قد تكون هنالك عقوبات".وتابعت ساكي: "أعتقد أننا ما زلنا ندرس الاعتبارات ونجري عملية لفرض عقوبات إضافية، لكن هناك بعضها قيد الدراسة".وبشأن احتمال تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"، قالت ساكي: "لكي يتم تصنيف أي دولة كراعية للإرهاب يجب أن يقرر وزير الخارجية أن تلك الدولة دعمت بشكل متكرر ممارسات الإرهاب الدولي، وحتى الآن لم تصنف سوى 4 دول بهذا التصنيف: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا".وأكدت جين ساكي أن مسألة تصنيف الدول الراعية للإرهاب تعد من مسؤوليات وزارة الخارجية وفق قانون يصدره الكونغرس.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/تفاصيل-العقوبات-الأمريكية-الأوروبية-الجديدة-على-روسيا-1060414910.html
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روسيا, البيت الأبيض, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع الجاري
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قالت واشنطن، اليوم الثلاثاء، إنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفادت جين ساكي، متحدثة البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة
على روسيا هذا الأسبوع، بأنه "قد تكون هنالك عقوبات".
وتابعت ساكي: "أعتقد أننا ما زلنا ندرس الاعتبارات ونجري عملية لفرض عقوبات إضافية، لكن هناك بعضها قيد الدراسة".
وبشأن احتمال تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"، قالت ساكي: "لكي يتم تصنيف أي دولة كراعية للإرهاب يجب أن يقرر وزير الخارجية أن تلك الدولة دعمت بشكل متكرر ممارسات الإرهاب الدولي
، وحتى الآن لم تصنف سوى 4 دول بهذا التصنيف: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا".
وأكدت جين ساكي أن مسألة تصنيف الدول الراعية للإرهاب تعد من مسؤوليات وزارة الخارجية وفق قانون يصدره الكونغرس.