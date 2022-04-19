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كيف يتدرب لاعبو الـ "كونغ فو" على سطح الماء... فيديو
كيف يتدرب لاعبو الـ "كونغ فو" على سطح الماء... فيديو
تتطلب ممارسة رياضات الفنون القتالية قدرات بدنية وذهنية عالية حتى يتمكن أصحابها من أداء الحركات المتزامنة بدقة عالية تمكنهم من التغلب على خصومهم أثناء القتال. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-19T20:08+0000
رياضة
الصين
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وتعد رياضة الـ "كونغ فو" إحدى رياضات الفنون القتالية التي يجب أن يمتلك محترفوها لياقة بدنية عالية وقدرات ذهنية تمكنهم من البقاء في أعلى درجات التركيز حتى أثناء الدوران بأجسادهم في الهواء.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات فريدة يؤديها محترفو لعبة الـ "كونغ فو" على سطح الماء بأحد في مقاطعة قوانغشي، جنوبي الصين.
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رياضة, الصين

كيف يتدرب لاعبو الـ "كونغ فو" على سطح الماء... فيديو

20:07 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 20:08 GMT 19.04.2022)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyحمزة فدي، 16 عاماً، خلال ممارسته لتمارين الفنون القتالية الصينية "وشو كونغ فو" على شاطئ الرباط، المغرب 26 فبراير/ شباط 2017
حمزة فدي، 16 عاماً، خلال ممارسته لتمارين الفنون القتالية الصينية وشو كونغ فو على شاطئ الرباط، المغرب 26 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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تتطلب ممارسة رياضات الفنون القتالية قدرات بدنية وذهنية عالية حتى يتمكن أصحابها من أداء الحركات المتزامنة بدقة عالية تمكنهم من التغلب على خصومهم أثناء القتال.
وتعد رياضة الـ "كونغ فو" إحدى رياضات الفنون القتالية التي يجب أن يمتلك محترفوها لياقة بدنية عالية وقدرات ذهنية تمكنهم من البقاء في أعلى درجات التركيز حتى أثناء الدوران بأجسادهم في الهواء.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من تدريبات فريدة يؤديها محترفو لعبة الـ "كونغ فو" على سطح الماء بأحد في مقاطعة قوانغشي، جنوبي الصين.
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