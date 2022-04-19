https://arabic.sputniknews.com/20220419/مانشستر-يونايتد-يعلن-غياب-رونالدو-عن-لقاء-ليفربول-1061367368.html
مانشستر يونايتد يعلن غياب رونالدو عن لقاء ليفربول
مانشستر يونايتد يعلن غياب رونالدو عن لقاء ليفربول
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء ليفربول المؤجل من الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:16+0000
2022-04-19T12:16+0000
2022-04-19T12:16+0000
رياضة
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ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جاء فيها: "العائلة أهم من كل شيء، ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية.على هذا النحو، نؤكد أن رونالدو لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب آنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، ونشدد على مطالب الأسرة باحترام الخصوصية".هذا وأعلن رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع.وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا"
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مانشستر يونايتد يعلن غياب رونالدو عن لقاء ليفربول
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء ليفربول المؤجل من الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر النادي الإنجليزي تغريدة جاء فيها: "العائلة أهم من كل شيء، ورونالدو يدعم أحباءه في هذا الوقت الصعب للغاية.على هذا النحو، نؤكد أن رونالدو لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب آنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، ونشدد على مطالب الأسرة باحترام الخصوصية".
هذا وأعلن رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الاثنين، وفاة نجله الرضيع
.
وقال كريستيانو رونالدو، في بيان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع، إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".
وأضاف: "نشكر كل الأطباء على الرعاية.. نحن محطمون للغاية ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا"