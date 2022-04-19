عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/محللون-يتوقعون-دخول-الاقتصاد-الأمريكي-في-حالة-ركود-العام-المقبل-1061388995.html
محللون يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود العام المقبل
محللون يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود العام المقبل
حذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة "فاني ماي"، من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من ارتفاع... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T19:48+0000
2022-04-19T19:48+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050712777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b93794e3774dad03943dfc5527858342.jpg
وقال دوغ دنكان كبير الاقتصاديين لدى "فاني ماي" في بيان: "ما زلنا نرى محركات متعددة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، لكن الحاجة إلى كبح جماح التضخم، جنبا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الانقلاب الأخير لمنحنى عائد الخزانة، قادتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2023".وأضاف دنكان أن التوقعات الجديدة تتضمن "ركودا متواضعا، لكننا لا نتوقع أن يكون مماثلا في الحجم أو المدة مع ركود عام 2008"، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة "بلومبيرغ".في توقعاتها الاقتصادية والإسكانية لشهر أبريل/ نيسان، قالت المؤسسة المصرفية المدعومة من الحكومة الأمريكية إنها تتوقع الآن انخفاض مبيعات المساكن بنسبة 7.4% هذا العام و9.7% في عام 2023.وأضافت أن نمو أسعار المنازل سيتباطأ من 20% في الربع الأول من هذا العام إلى 3.2% بحلول الربع الرابع من عام 2023. ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما هذا العام وتجاوزت 5% هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عقد.وقال دنكان: "تاريخيا، انتهت هذه التحركات الكبيرة بتباطؤ في قطاع الإسكان. نتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل وأسعار المنازل وأحجام الرهن العقاري خلال العامين المقبلين".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/العالم-يقترب-من-ركود-اقتصادي-جامح-وهذه-أبرز-مؤشراته-1061085851.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050712777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e07206487e5d24d5e22d04c8c4d4980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

محللون يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود العام المقبل

19:48 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
تابعنا عبرTelegram
حذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة "فاني ماي"، من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة الأوكرانية، ما ينتج عنه "انكماش" في النصف الثاني من عام 2023.
وقال دوغ دنكان كبير الاقتصاديين لدى "فاني ماي" في بيان: "ما زلنا نرى محركات متعددة للنمو الاقتصادي حتى عام 2022، لكن الحاجة إلى كبح جماح التضخم، جنبا إلى جنب مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل الانقلاب الأخير لمنحنى عائد الخزانة، قادتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي في عام 2023".
وأضاف دنكان أن التوقعات الجديدة تتضمن "ركودا متواضعا، لكننا لا نتوقع أن يكون مماثلا في الحجم أو المدة مع ركود عام 2008"، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة "بلومبيرغ".
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العالم يقترب من ركود اقتصادي جامح... وهذه أبرز مؤشراته
11 أبريل, 15:22 GMT
في توقعاتها الاقتصادية والإسكانية لشهر أبريل/ نيسان، قالت المؤسسة المصرفية المدعومة من الحكومة الأمريكية إنها تتوقع الآن انخفاض مبيعات المساكن بنسبة 7.4% هذا العام و9.7% في عام 2023.
وأضافت أن نمو أسعار المنازل سيتباطأ من 20% في الربع الأول من هذا العام إلى 3.2% بحلول الربع الرابع من عام 2023. ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما هذا العام وتجاوزت 5% هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقال دنكان: "تاريخيا، انتهت هذه التحركات الكبيرة بتباطؤ في قطاع الإسكان. نتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل وأسعار المنازل وأحجام الرهن العقاري خلال العامين المقبلين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала