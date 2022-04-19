https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزيرة-أمريكية-10-ملايين-شخص-مهددون-بالفقر-بسبب-أزمة-الغذاء-العالمية-1061379745.html
وزيرة أمريكية: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر بسبب أزمة الغذاء العالمية
وزيرة أمريكية: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر بسبب أزمة الغذاء العالمية
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي نجم عن الأزمة الأوكرانية قد يجبر أكثر من 10 ملايين شخص على... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:04+0000
2022-04-19T15:04+0000
2022-04-19T15:04+0000
اقتصاد
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تسببت الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الانتقامية التي فرضها الغرب على روسيا بداية من أواخر فبراير/ شباط، في ارتفاع أسعار النفط الخام والحبوب وتقلص إمدادات الأسمدة. وحذرت يلين من أن هذه العوامل تخاطر بتفاقم وضع الفقراء في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".وقالت إن الأزمة جعلت الوضع السيئ بالفعل أسوأ، وبدأت صدمات الأسعار والعرض في الظهور، مما زاد من الضغوط التضخمية العالمية، وخلق مخاطر على التوازنات الخارجية، وتقويض التعافي من الوباء.وأضافت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص إضافي قد يقعون في براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها".كما أشارت إلى أن مجموعة العشرين، التي سيجتمع وزراء ماليتها يوم الأربعاء، قد تستخدم أداة أطلقت لأول مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لزيادة الاستثمار في الزراعة لمساعدة فقراء العالم، قائلة: "لدينا نظام دولي قوي ونحتاج إلى العمل معا الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/صندوق-النقد-الدولي-تراكم-الديون-قد-يبطئ-التعافي-الاقتصادي-للبلدان-1061337758.html
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اقتصاد
وزيرة أمريكية: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر بسبب أزمة الغذاء العالمية
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي نجم عن الأزمة الأوكرانية قد يجبر أكثر من 10 ملايين شخص على الفقر.
تسببت الأزمة في أوكرانيا
والعقوبات الانتقامية التي فرضها الغرب على روسيا بداية من أواخر فبراير/ شباط، في ارتفاع أسعار النفط الخام والحبوب وتقلص إمدادات الأسمدة.
وحذرت يلين من أن هذه العوامل تخاطر بتفاقم وضع الفقراء في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".
وقالت إن الأزمة جعلت الوضع السيئ بالفعل أسوأ، وبدأت صدمات الأسعار والعرض
في الظهور، مما زاد من الضغوط التضخمية العالمية، وخلق مخاطر على التوازنات الخارجية، وتقويض التعافي من الوباء.
وأضافت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص إضافي قد يقعون في براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها".
كما أشارت إلى أن مجموعة العشرين، التي سيجتمع وزراء ماليتها يوم الأربعاء، قد تستخدم أداة أطلقت لأول مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لزيادة الاستثمار في الزراعة لمساعدة فقراء العالم، قائلة: "لدينا نظام دولي قوي ونحتاج إلى العمل معا الآن".