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https://arabic.sputniknews.com/20220419/مصدر-مقتل-ستة-أشخاص-وإصابة-العشرات-إثر-انفجار-مدرسة-في-كابول-1061353815.html
مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
صرح مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار بمدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T06:24+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الانفجار وقع في منطقة مدرسة ممتاز في كابول، أيضًا في الجزء الغربي، وأفاد بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الانفجار.وأضاف المصدر: "بعد الانفجار الأول، كان هناك انفجار ثان في مدرسة رحيم شهيد في منطقة دشت برشي، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات".هذا وكان قد وقع انفجار في وقت سابق من هذا الشهر بمسجد "بل خشتي" والذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن "المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء".
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مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول

06:24 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 19.04.2022)
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA
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صرح مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات إثر انفجار بمدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.
كابول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الانفجار وقع في منطقة مدرسة ممتاز في كابول، أيضًا في الجزء الغربي، وأفاد بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الانفجار.
وأضاف المصدر: "بعد الانفجار الأول، كان هناك انفجار ثان في مدرسة رحيم شهيد في منطقة دشت برشي، حيث قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات".
هذا وكان قد وقع انفجار في وقت سابق من هذا الشهر بمسجد "بل خشتي" والذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن "المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء".
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