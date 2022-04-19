https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-الخارجية-اللبناني-يلغي-زيارته-إلى-اليمن-لحضور-مراسم-أداء-القسم-للمجلس-الرئاسي-1061369900.html
وزير الخارجية اللبناني يلغي زيارته إلى اليمن لحضور مراسم أداء القسم للمجلس الرئاسي
وزير الخارجية اللبناني يلغي زيارته إلى اليمن لحضور مراسم أداء القسم للمجلس الرئاسي
ألغى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، زيارته التي كانت مقررة لليمن لحضور مراسم أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني القسم أمام البرلمان،... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:55+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأكد مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك" أن "زيارة بو حبيب تأجلت بعد أن تلقى لبنان دعوة رسمية من المجلس الرئاسي اليمني للحضور."يُذكر أن العلاقات بين لبنان من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ودول الخليج من جهة أخرى، شهدت توتراً على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، والتي اعتبر فيها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وأعلنت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد أنصار الله، استدعاء سفيرها لدى لبنان في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 للتشاور وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها، لكنها قررت إعادة سفيرها في 7 نيسان/أبريل الجاري، بعد تعهد الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.وحول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الخارجية اللبناني يلغي زيارته إلى اليمن لحضور مراسم أداء القسم للمجلس الرئاسي
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ألغى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، زيارته التي كانت مقررة لليمن لحضور مراسم أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني القسم أمام البرلمان، في مدينة عدن غداً.
بيروت - سبوتنيك. وأكد مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك" أن "زيارة بو حبيب تأجلت بعد أن تلقى لبنان دعوة رسمية
من المجلس الرئاسي اليمني للحضور."
يُذكر أن العلاقات بين لبنان من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ودول الخليج من جهة أخرى، شهدت توتراً على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، والتي اعتبر فيها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وأعلنت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد أنصار الله، استدعاء سفيرها لدى لبنان في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 للتشاور وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها، لكنها قررت إعادة سفيرها في 7 نيسان/أبريل الجاري، بعد تعهد الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لوقف كل الأنشطة السياسية
والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إصداره قراراً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، يرأسه رشاد محمد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وحول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.