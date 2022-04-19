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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزير-خارجية-تركيا-اشتباكات-دونباس-وماريوبول-تعيق-المفاوضات-وسأتصل-بوزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-1061365221.html
وزير خارجية تركيا: اشتباكات دونباس وماريوبول تعيق المفاوضات وسأتصل بوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا
وزير خارجية تركيا: اشتباكات دونباس وماريوبول تعيق المفاوضات وسأتصل بوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا
صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن الاشتباكات في دونباس وماريوبول، تؤثر سلباً على المفاوضات، معلناً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:47+0000
2022-04-19T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، اليوم، إن "الاشتباكات في دونباس وماريوبول تؤثر سلباً على عملية التفاوض".وأكد الوزير التركي على أهمية "وقف الحرب"، معلناً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً، مع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، في إطار المفاوضات بين الجانبين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير خارجية تركيا: اشتباكات دونباس وماريوبول تعيق المفاوضات وسأتصل بوزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

11:47 GMT 19.04.2022
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
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صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن الاشتباكات في دونباس وماريوبول، تؤثر سلباً على المفاوضات، معلناً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً بنظيريه الروسي والأوكراني لمحاولة تهدئة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، اليوم، إن "الاشتباكات في دونباس وماريوبول تؤثر سلباً على عملية التفاوض".
وأكد الوزير التركي على أهمية "وقف الحرب"، معلناً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً، مع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، في إطار المفاوضات بين الجانبين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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