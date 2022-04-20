https://arabic.sputniknews.com/20220420/إطلاق-عدة-صواريخ-من-قطاع-غزة-والقبة-الحديدة-حاولت-اعتراض-عدد-منها-1061431192.html

إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة والقبة الحديدة حاولت اعتراض عدد منها

إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة والقبة الحديدة حاولت اعتراض عدد منها

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، بينما حاولت القبضة الحديدية اعتراض عدد منها، وذلك عقب شن طائرات إسرائيلية غارات على مواقع في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T23:59+0000

2022-04-20T23:59+0000

2022-04-20T23:59+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، "تم إطلاق عدة صواريخ من غزة والقبة الحديدية حاولت اعتراض عدد منها".وجاء هذا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.إطلاق الصواريخ جاء أيضا بعد شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في القطاع، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة مساء الأربعاء. وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى اليوم الخميس.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/طائرات-الجيش-الإسرائيلي-تشن-ضربات-في-قطاع-غزة-1061430767.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل