https://arabic.sputniknews.com/20220420/المالية-المصرية-تعلن-تحقيق-فائض-أولي-بنسبة-146-وتراجع-العجز-الكلي-إلى-74-1061405809.html
المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%
المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع "فيسبوك"، إن النتائج تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا".وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي.وأكد معيط أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي، ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزارة-المال-المصرية-موازنة-العام-الجديد-تراعي-الفئات-المجتمعية-الأكثر-تأثرا-بالتقلبات-الاقتصادية-1061005691.html
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المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%
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أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري
عبر موقع "فيسبوك"، إن النتائج تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا".
وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام
؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي.
وأكد معيط أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي، ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.