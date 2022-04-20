عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/المالية-المصرية-تعلن-تحقيق-فائض-أولي-بنسبة-146-وتراجع-العجز-الكلي-إلى-74-1061405809.html
المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%
المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:06+0000
2022-04-20T11:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/54/1041245492_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_3e82c179cf1ce7e2ddf780519e95c4a9.jpg
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع "فيسبوك"، إن النتائج تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا".وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي.وأكد معيط أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي، ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزارة-المال-المصرية-موازنة-العام-الجديد-تراعي-الفئات-المجتمعية-الأكثر-تأثرا-بالتقلبات-الاقتصادية-1061005691.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/54/1041245492_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_3ec97408b47a0e18c43cb921b00f68d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% وتراجع العجز الكلي إلى 7.4%

11:06 GMT 20.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyموظف يعد جنيهات مصرية في مكتب صرف أجنبي بوسط القاهرة
موظف يعد جنيهات مصرية في مكتب صرف أجنبي بوسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر موقع "فيسبوك"، إن النتائج تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
وزارة المال المصرية: موازنة العام الجديد تراعي الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية
9 أبريل, 11:42 GMT
وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا".
وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي.
وأكد معيط أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي، ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала