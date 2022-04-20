https://arabic.sputniknews.com/20220420/زاخاروفا-روسيا-حذرت-السويد-وفنلندا-من-عواقب-الانضمام-إلى-الناتو--1061401787.html
زاخاروفا: روسيا حذرت السويد وفنلندا من عواقب الانضمام إلى الناتو
زاخاروفا: روسيا حذرت السويد وفنلندا من عواقب الانضمام إلى الناتو
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا حذرت فنلندا والسويد، عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى الناتو. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:26+0000
2022-04-20T09:26+0000
2022-04-20T09:26+0000
الخارجية الروسية
انضمام
فلندا
الناتو
السويد
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وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله إن فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، هذا الصيف.وبحسب الصحيفة، فإنه "من المتوقع أن تتقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الناتو، في يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم ستحذو حذوها السويد".وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلق موسكو إزاء جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها "لجر" فنلندا والسويد إلى الناتو، وحذرت من أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات للرد، حال انضمام البلدين إلى الحلف.ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومتراً. وتمتلك فنلندا أطول حدود مشتركة لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.طالبت موسكو مرارا بضمانات بشأن عدم توسع حلف "الناتو" شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، الشيء الذي لم يتجاوب معه الغرب، ما مثل أحد أسباب اتخاذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قراراً ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لمنع انضمام كييف إلى الناتو والدفاع عن سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين والقضاء على الكتائب النازية على أراضي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/زاخاروفا-يجب-على-السويد-وفنلندا-إدراك-عواقب-الانضمام-المحتمل-إلى-الناتو-على-الأمن-الأوروبي-1061223712.html
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الخارجية الروسية, انضمام, فلندا, الناتو, السويد
زاخاروفا: روسيا حذرت السويد وفنلندا من عواقب الانضمام إلى الناتو
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا حذرت فنلندا والسويد، عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى الناتو.
وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بروكسل، تحت رعاية الولايات المتحدة، جذبت البلدين المذكورتين إلى هياكلها منذ فترة طويلة. تم اتخاذ تدابير لجذبهما فعليًا. لا يوجد شيء جديد هنا. والشيء الآخر هو، أنه إذا اتبعا هذا المسار، فسيغير بالطبع الوضع الجيوسياسي في أوروبا، في الجوار المباشر لبلدنا. لقد قمنا بجميع تحذيراتنا علنًا ومن خلال القنوات الثنائية. إنهما يعرفان ذلك، ولن يكون لديهما ما يفاجؤون به، وقد تم إبلاغهما بكل شيء، وما الذي سيؤدي إليه".
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله إن فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
، هذا الصيف.
وبحسب الصحيفة، فإنه "من المتوقع أن تتقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الناتو
، في يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم ستحذو حذوها السويد".
وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن قلق موسكو إزاء جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها "لجر" فنلندا والسويد إلى الناتو، وحذرت من أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات للرد، حال انضمام البلدين إلى الحلف.
ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومتراً. وتمتلك فنلندا أطول حدود مشتركة لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.
طالبت موسكو مرارا بضمانات بشأن عدم توسع حلف "الناتو" شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، الشيء الذي لم يتجاوب معه الغرب، ما مثل أحد أسباب اتخاذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قراراً ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لمنع انضمام كييف إلى الناتو والدفاع عن سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين والقضاء على الكتائب النازية على أراضي أوكرانيا.