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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/واشنطن-تعتبر-أن-الانضمام-المحتمل-لفنلندا-والسويد-للناتو-سيجلب-الاستقرار-إلى-أوروبا-1061136411.html
واشنطن تعتبر أن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد للناتو سيجلب الاستقرار إلى أوروبا
واشنطن تعتبر أن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد للناتو سيجلب الاستقرار إلى أوروبا
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجلب الاستقرار إلى... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T21:27+0000
2022-04-12T21:27+0000
روسيا
فلندا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مخاوف روسيا من أن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى الناتو لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا "الناتو تحالف دفاعي، فكيف أن تقوية تحالف دفاعي تجلب أي شيء بخلاف الاستقرار والأمن الإضافيين".وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أكدت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بيسكوف-الناتو-أداة-شحذ-للمواجهة-وليس-تحالفا-يضمن-السلام-والاستقرار-1061067990.html
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روسيا, فلندا

واشنطن تعتبر أن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد للناتو سيجلب الاستقرار إلى أوروبا

21:27 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيجلب الاستقرار إلى أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مخاوف روسيا من أن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى الناتو لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا "الناتو تحالف دفاعي، فكيف أن تقوية تحالف دفاعي تجلب أي شيء بخلاف الاستقرار والأمن الإضافيين".
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أكدت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي أصبح آلة حرب عدوانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
بيسكوف: الناتو أداة شحذ للمواجهة وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار
أمس, 10:04 GMT
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
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