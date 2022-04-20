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https://arabic.sputniknews.com/20220420/صندوق-النقد-يكشف-عن-توقعاته-للاقتصاد-السعودي-في-2022-1061395611.html
صندوق النقد يكشف عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2022
صندوق النقد يكشف عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2022
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير عن أحدث توقعاته للاقتصاد السعودي للعام الحالي 2022. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T06:42+0000
2022-04-20T06:42+0000
السعودية
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
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جاء ذلك في في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أصدره الصندوق أمس الثلاثاء.ووفقا للتقرير، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2022 إلى 7.6 في المئة، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير/كانون الثاني الماضي التي كانت 4.8 في المئة.وأوضح التقرير أن سبب رفع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي، هو زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+"، بالإضافة لتفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقعات.وجاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 في المئة، بعد أن كانت 4.4 في المئة في توقعات يناير.يشار إلى أن البنك الدولي كان قد ذكر في تقرير حديث أيضا، أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7 في المئة.
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السعودية, اقتصاد, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يكشف عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2022

06:42 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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كشف صندوق النقد الدولي في تقرير عن أحدث توقعاته للاقتصاد السعودي للعام الحالي 2022.
جاء ذلك في في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أصدره الصندوق أمس الثلاثاء.
ووفقا للتقرير، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2022 إلى 7.6 في المئة، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير/كانون الثاني الماضي التي كانت 4.8 في المئة.
وأوضح التقرير أن سبب رفع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي، هو زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+"، بالإضافة لتفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقعات.
وجاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 في المئة، بعد أن كانت 4.4 في المئة في توقعات يناير.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد ذكر في تقرير حديث أيضا، أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7 في المئة.
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