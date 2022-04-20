https://arabic.sputniknews.com/20220420/فرنسا-تطالب-روسيا-بالامتناع-عن-المشاركة-في-قمة-العشرين-1061423137.html
فرنسا تطالب روسيا "بالامتناع عن المشاركة في قمة العشرين"
فرنسا تطالب روسيا "بالامتناع عن المشاركة في قمة العشرين"
دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات مجموعة العشرين. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:52+0000
2022-04-20T16:52+0000
2022-04-20T16:52+0000
روسيا
أخبار فرنسا
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ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، في 18 نيسان/أبريل، إن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لن تشارك في عدد من الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إذا شارك مسؤولون روس.وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن "يحضر المسؤولون الماليون الروس اجتماع مجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل عن بعد، وفي الوقت نفسه، سترفض وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركة في بعض الجلسات".وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-تحمل-القوات-الأوكرانية-مسؤولية-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1061421564.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا
فرنسا تطالب روسيا "بالامتناع عن المشاركة في قمة العشرين"
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دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، روسيا إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات مجموعة العشرين.
ونقلت "رويترز" عن الوزير، قوله خلال اجتماع عبر الإنترنت مع زملائه في مجموعة العشرين: "نطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية، ونطلب من روسيا الامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين".
وبحسب المتحدث باسم الوزارة، غادر لو مير الاجتماع قبل أن يتحدث نظيره الروسي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية
، في 18 نيسان/أبريل، إن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لن تشارك في عدد من الاجتماعات في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إذا شارك مسؤولون روس.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن "يحضر المسؤولون الماليون الروس اجتماع مجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل عن بعد، وفي الوقت نفسه، سترفض وزيرة الخزانة الأمريكية المشاركة في بعض الجلسات".
وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.